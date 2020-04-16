Как страдает психика медработников, которые борются с коронавирусом

16.04.2020, 8:45, Разное

Медицинские работники, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19, ощущают высокую психологическую нагрузку. В новом исследовании ученые оценили состояние психики врачей и медсестер, которые противостояли коронавирусу в Китае на пике вспышки инфекции. Его результаты опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые провели скрининг симптомов со стороны психики у 1256 медицинских работников, которые работали в 34 больницах Китая на стыке января и февраля 2020 года. 60,5% участников исследования работали в Ухане.

Самым распространенной проблемой, о которой сообщали медицинские работники, был психологический стресс: он встречался у 71,5% респондентов. За ним следовали депрессия (50,4%), тревожность (44,6%) и бессонница (34%).

Медсестры, женщины, медработники из Уханя и те, кто непосредственно контактировал с инфекцией, сообщали о проблемах со стороны психики чаще, чем участники из других групп.

Комментируя эту проблему для Business Insider, социолог Кристин Картер (Christine Carter) сказала:

«Они испытывают повышенный уровень психологического стресса. Если ты медсестра на передовой, то депрессия, тревожность и бессонница… нормальная реакция. Мы ожидаем от тех, кто ухаживает за нами, большей отвлеченности от ситуации, чем это реально для человеческого существа».

Ученые считают, что уязвимым группам медработников требуется дополнительная специальная помощь для защиты психического здоровья.

Business Insider напоминает, что во время борьбы со вспышкой тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS) в 2003 году медработники сообщали о сопоставимом уровне психологический нагрузки. У многих из них эти симптомы обнаруживались спустя годы.