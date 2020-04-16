 

Мнение: О решающей и обнадёживающей победе над коронавирусом

16.04.2020, 8:32, Разное


Фото © Reuters.

Согласитесь, в такое сложное время, когда из каждого утюга льётся про небывалую опасность CoVID-19, а данные ВОЗ и Хопкинса читаются, как сводки с фронта, хочется хоть чего-то жизнеутверждающего. Причём реального, а не конспирологических выкладок Секты отрицателей #коронавирус­а.

И, знаете, Мироздание, похоже, устроено по принципу свободного рынка: есть спрос – будет и предложение. Так что, хотите хороших новостей? Их есть, несмотря ни на что…

Посмотрите на заглавное фото, где медперсонал больницы провожает одного пациента. Да, 99-летний бразилец Ermando Armelino Piveta – действительно заслуженный человек. Ветеран-доброволец, участник Второй мировой, победитель. Но главное – не это!

Эрмандо переболел коронавирусной инфекцией – и выжил. Выздоровел. В ситуации, где по статистике, всё было против него – и возраст, и сопутствующие заболевания, и даже уровень жизни – он дал бой смертельно болезни. И победил, при поддержке врачей.

Да, тут можно возразить, что единичный случай – не повод торжествовать. Что люди разные, и совсем не обязательно то, что получилось у одного, выйдет и у другого. Что медицина и статистика – не точные науки, и всё такое прочее.

Но это ведь лукавые словеса. Просто, 99-летний ветеран жив. И даже официально здоров, насколько позволяет возраст.

И если получилось у него, то почему вы все так уверены заранее, что может быть не получится у вас?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Австралийские инфекционисты назвали обувь одним из переносчиков коронавируса

13.04 / Мелатонин и куркума могут подготовить организм к встрече с коронавирусом

03.04 / Новая насадка для душа от Xiaomi очистит воду от бактерий

23.03 / Полиция Англии задержала уснувшего на месте преступления грабителя

10.04 / На древнем египетском папирусе заметили заклинание привораживания мужчины

08.02 / Дана Борисова разрешит дочери вернуться домой лишь на особых условиях

07.03 / Эксперт рассказал о способах защиты банковской карты от мошенников

12.04 / Кушать подано, возьмите за дверью

14.02 / Наука: Редкое заболевание человека может объяснить дружелюбность собак

03.02 / В годовщину ухода Децла фанаты вспомнили его предсказания собственной смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска