Мнение: О решающей и обнадёживающей победе над коронавирусом

16.04.2020, 8:32, Разное



Фото © Reuters.

Согласитесь, в такое сложное время, когда из каждого утюга льётся про небывалую опасность CoVID-19, а данные ВОЗ и Хопкинса читаются, как сводки с фронта, хочется хоть чего-то жизнеутверждающего. Причём реального, а не конспирологических выкладок Секты отрицателей #коронавирус­а.

И, знаете, Мироздание, похоже, устроено по принципу свободного рынка: есть спрос – будет и предложение. Так что, хотите хороших новостей? Их есть, несмотря ни на что…

Посмотрите на заглавное фото, где медперсонал больницы провожает одного пациента. Да, 99-летний бразилец Ermando Armelino Piveta – действительно заслуженный человек. Ветеран-доброволец, участник Второй мировой, победитель. Но главное – не это!

Эрмандо переболел коронавирусной инфекцией – и выжил. Выздоровел. В ситуации, где по статистике, всё было против него – и возраст, и сопутствующие заболевания, и даже уровень жизни – он дал бой смертельно болезни. И победил, при поддержке врачей.

Да, тут можно возразить, что единичный случай – не повод торжествовать. Что люди разные, и совсем не обязательно то, что получилось у одного, выйдет и у другого. Что медицина и статистика – не точные науки, и всё такое прочее.

Но это ведь лукавые словеса. Просто, 99-летний ветеран жив. И даже официально здоров, насколько позволяет возраст.

И если получилось у него, то почему вы все так уверены заранее, что может быть не получится у вас?