 

Полицейские перестали массово проверять пропуска на входе в московское метро

16.04.2020, 8:30, Новости дня

Обстановка на станциях московского метро, где днем ранее возникли очереди на вход из-за проверки пропусков полицейскими, спокойная: скоплений людей нет, полицейские не проверяют пропуска пассажиров.

На станциях «Перово», «Царицыно» и «Кантемировская» люди спокойно проходят через турникеты. Сотрудников полиции, по данным на 07.45, нет ни на одной из этих станций, а служба безопасности обращает внимание только на людей с большими сумками, передает РИА «Новости».

Пассажиры стараются держать дистанцию и по возможности не садиться вплотную друг к другу. Примерно у половины из них есть медицинские маски.

Кроме того, пробок на дорогах на въездах в Москву из Подмосковья во второй день пропускного режима не наблюдается, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По данным на 8.30 мск, загруженность дорог на въездах в столицу составляет 0 баллов.

Напомним, в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Полицейские начали проверять пропуска на всех станциях метро, однако из-за этого на входах появилось большое скопление людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок.

При этом он подчеркивал, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться.

В среду столичный департамент транспорта сообщил, что проверки пропусков в столице переведут полностью в автоматический режим через транспортные карты «Тройка», «Стрелка» или соцкарту.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за задымления в кабине пилотов

30.03 / Коронавирус спровоцировал рекордное снижение экономических настроений в еврозоне

03.02 / Мнение: Почему «сделку века» называют капитуляцией

07.02 / Приезжий совершил дерзкое разбойное нападение в московском метро

25.02 / В Южной Корее более 200 тыс. человек протестируют на коронавирус

25.03 / ГБР сообщило о подозрении экс-следователю милиции в деле Майдана

03.02 / Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

12.02 / Бородянский: Мы не будем инициировать пересмотр закона об украинском языке

19.02 / Обозреватель Bloomberg – от каждого по способностям — евроинтеграцию спасёт дифференциация членства в ЕС

21.03 / Пылающая кровля: начальную стадию пожара на заводе в Дмитрове сняли на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска