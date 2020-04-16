Музыкант Никита Пресняков признался, он бы не стал рекламировать в соцсетях “мазь для члена”

16.04.2020, 8:30, Разное

Популярный музыкант и актер Никита Пресняков дал эксклюзивное интервью авторитетному отечественному изданию “СтарХит”, в котором поделился некоторыми подробностями своей личной жизни и озвучил свои принципы. Особое внимание знаменитость уделил вопросам своей активности в соцсетях.

По признанию внука Аллы Пугачевой, до определенного момента соцсети его интересовали не особенно, даже аккаунта в Instagram у него не было. Однако все изменило участие в съемках телепроекта “Точь-в-точь”: один из присутствующих призвал артиста завести свой микроблог, чтобы многочисленные поклонники могли интерактивно вести общение со своим кумиром. Сейчас Никита Пресняков имеет уже более 400 тысяч подписчиков в Instagram, и, кроме виртуальной связи с почитателями, это дает возможность музыканту еще и неплохо зарабатывать на рекламе. Впрочем, в этом вопросе у звезды есть определенные принципы: в частности, он не сторонник делать “суперзашкварную” рекламу. “Мазь для члена точно не буду рекламировать”, – резюмировал артист.

Не обошел Никита Пресняков и вопрос “отношений” с хейтерами. С людьми, которые на его странице предпочитают использовать банальные и необоснованные нападки, певец поступает просто, отправляя их сразу в бан. С другой стороны, к конструктивной критике звезда прислушивается, ведь, по его мнению, адекватные комментарии позволяют ему в некотором роде совершенствоваться.