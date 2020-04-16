Главврач Коммунарки рассказал о результатах работы за 45 дней
16.04.2020, 8:12, Новости дня
Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о результатах работы медучреждения, которое одним из первых в Москве начало принимать пациентов с коронавирусом, за 45 дней.
Проценко написал в Facebook, что за этот период в больницу поступили 1 тыс. 659 пациентов, 1 тыс. 140 из которых уже выписали.
«За этими цифрами, конечно, много… Спасибо команде», – добавил он.
В данный момент в больнице более 490 пациентов, из них 44 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 21 человек на ИВЛ. За сутки в больницу поступили 52 человека, выписаны 46.
Ранее Проценко заразился коронавирусом, болезнь протекала не в тяжелой форме. В среду стало известно, что медик вылечился и выходит из режима самоизоляции.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.
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