Несмотря на обещания, Эр-Рияд не спешит свести к минимуму смертную казнь

16.04.2020, 8:10, Новости дня

Хотя власти Саудовской Аравии уверяли, что проведут либеральные реформы и минимизируют применение высшей меры наказания, их слова не соответствуют действительности. Более того, за последние пять лет в королевстве увеличилось количество казней за политические преступления, пишет The Times.



Reuters

В Саудовской Аравии в два раза увеличилось количество смертельных приговоров после того, как страну возглавил король Сальман. За пять лет его правления были казнены 800 человек, пишет The Times.

Британская правозащитная группа Reprieve подсчитала, что после того, как новый король сменил на троне своего более либерального брата Абдуллу, число смертных казней увеличилось. Отчасти это объясняется тем, что наказание стало применяться к политическим заключённым, в том числе в отношении участников и организаторов демонстраций.

«Чтобы понять, почему при короле Сальмане удвоилось число казней, достаточно взглянуть, кто в Саудовской Аравии приговаривается к смерти, — говорит директор Reprieve Майя Фоа. — В королевстве продолжают казнить людей за нефатальные преступления, связанные с наркотиками, что явно нарушает международное право, и в прошлом году казнили 37 человек за политические преступления, в том числе детей».

В 2019-м в Саудовской Аравии было казнено 185 человек, что стало рекордной цифрой для последних нескольких лет. Всё это происходило вопреки обещанию лидеров страны пересмотреть отношение к высшей мере наказания, обращает внимание издание.

Придя к власти, король Сальман переложил большую часть управления Саудовской Аравии на своего любимого сына наследного принца Мухаммеда. Последний обозначил программу социальных реформ, направленных на модернизацию страны. В одном из интервью он сказал, что будет готов к более открытому обсуждению прав человека и хочет создать правовую основу для применения смертной казни, чтобы «свести её к минимуму».

Но слова расходились с делами. 2 января 2016 года власти королевства провели первую за десятилетия массовую казнь, за один раз убив 47 человек. Большинство были членами «Аль-Каиды»*, но несколько человек представляли шиитское меньшинство, в том числе проповедник Нимр ан-Нимр, смерть которого вызвала протесты в Иране.

«Высокая частота применения высшей меры наказания, несмотря на заверения наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, разоблачает ложность его обещаний», — считает диссидент Али аль-Дубиси, который руководит Европейско-саудовской организацией по правам человека.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.