Как распознать аллергию на алкоголь

16.04.2020, 8:09, Разное

Алкоголь, как и другие продукты, может вызывать аллергию. Эксперты назвали признаки, помогающие человеку распознать у себя подобную реакцию на спиртные напитки.

Сильное похмелье после употребления алкоголя не всегда указывает на то, что его было слишком много. Иногда – это сигнал аллергической реакции, особенно, если доступные средства не улучшают самочувствие.

Поводом задуматься является зудящее или болезненное высыпание после приятия спиртного. Это признак анафилаксии, одной из наиболее серьезных аллергических реакций. На непереносимость организмом алкоголя могу указывать отеки, особенно губ и языка, а также диарея и тошнота.

Признаком аллергии на алкогольную продукцию может быть и учащенное сердцебиение с обильным потоотделением. Подобные проявления указывают на то, что организм не в силах правильно метаболизировать спиртное. При этом человек может испытывать дискомфорт, чувствовать головокружение.

Появление хрипов в груди редко кто связывает с употреблением алкогольных напитков. Такие симптомы, как затрудненное дыхание и кашель, тоже могут являться признаками аллергии. Более выражены они у людей, страдающих астмой.