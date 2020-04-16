На смартфоны Xiaomi Mi 9T и Redmi 8 в России снижена цена

16.04.2020, 8:09, Разное

Официальный отечественный сайт компании Xiaomi рассказал о снижении цены на смартфоны Mi 9T и Redmi 8. Скидка действует в рамках акции, ограниченной по времени.

Сообщается, что модель Xiaomi Mi 9T, имеющая ОЗУ/ПЗУ на уровне 6 Гб/128 Гб, предлагается к реализации по цене в 24 291 рубль вместо “стандартной” цены 28 990 рублей, и это дает экономию на сумму в 4699 рублей. Чуть меньшая сумма экономии ожидает покупателей, пожелавших приобрести другое устройство этой фирмы – Redmi 8 с ОЗУ/ПЗУ на 3 Гб/32 Гб. На покупке этого аппарата можно будет “сберечь” 2200 рублей: обычная цена – 9990 рублей, акционная – 7790 рублей. Анонсировано, что количество гаджетов, определенных для акции, довольно ограничено, а сама распродажа состоится в четверг 16 апреля, но будет разнесена по времени: продажа со скидкой смартфона будет осуществляться в период 11:00 – 14:59 по московскому времени, а – в 20:00 – 23:59.

В состав Xiaomi Mi 9T входят: тройная основная камера на 48 Мп, выдвижная фронтальная на 20 Мп, экран AMOLED на 6,39 дюймов без вырезов, разрешение Full HD+, интегрированный сканер отпечатков пальцев, процессор SoC Qualcomm Snapdragon 730, аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч и поддержка NFC. В свою очередь, Redmi 8 оборудован двойной основной камерой на 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.