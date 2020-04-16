 

На смартфоны Xiaomi Mi 9T и Redmi 8 в России снижена цена

16.04.2020, 8:09, Разное

Официальный отечественный сайт компании Xiaomi рассказал о снижении цены на смартфоны Mi 9T и Redmi 8. Скидка действует в рамках акции, ограниченной по времени.
Сообщается, что модель Xiaomi Mi 9T, имеющая ОЗУ/ПЗУ на уровне 6 Гб/128 Гб, предлагается к реализации по цене в 24 291 рубль вместо “стандартной” цены 28 990 рублей, и это дает экономию на сумму в 4699 рублей. Чуть меньшая сумма экономии ожидает покупателей, пожелавших приобрести другое устройство этой фирмы – Redmi 8 с ОЗУ/ПЗУ на 3 Гб/32 Гб. На покупке этого аппарата можно будет “сберечь” 2200 рублей: обычная цена – 9990 рублей, акционная – 7790 рублей. Анонсировано, что количество гаджетов, определенных для акции, довольно ограничено, а сама распродажа состоится в четверг 16 апреля, но будет разнесена по времени: продажа со скидкой смартфона будет осуществляться в период 11:00 – 14:59 по московскому времени, а – в 20:00 – 23:59.

В состав Xiaomi Mi 9T входят: тройная основная камера на 48 Мп, выдвижная фронтальная на 20 Мп, экран AMOLED на 6,39 дюймов без вырезов, разрешение Full HD+, интегрированный сканер отпечатков пальцев, процессор SoC Qualcomm Snapdragon 730, аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч и поддержка NFC. В свою очередь, Redmi 8 оборудован двойной основной камерой на 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Ученые из Норвегии предложили выявлять коронавирус тестами для лососей

05.03 / Актер из «Сватов» Николай Добрынин обеспокоил поклонников своим изможденным видом

17.03 / Коронавирус проник в еще два города России

01.04 / Гадалка Дарья Миронова более 10 лет назад предсказала дату смерти Началовой

18.03 / Бренд OnePlus обновил свой логотип

19.02 / Попался на взятке за скафандр: майор Минобороны заплатит огромный штраф

03.04 / Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон обрушилась с критикой на интернет: “Это место похоже на канализацию”

22.02 / Мнение: Продажа Сбербанка: афера или «сделка века»?

23.03 / Местом открытия новых существ стал риф Нингалу в Индийском океане

27.03 / Мнение: Клуб Зелёной Свиньи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска