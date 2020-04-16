В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

16.04.2020, 8:08, Новости дня

Космическое командование ВВС США считает, что РФ якобы проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

В заявлении командования говорится, что ВВС США «в курсе» и следит за российскими испытаниями, которые, с их слов, были проведены 15 апреля, передает РИА «Новости».

«Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», – сообщил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.

Также указывается, что США готовы к «сдерживанию агрессии и защите нации, союзников и интересов США от враждебных действий в космосе».

Реймонд отметил, что все космические державы несут ответственность за создание безопасных, стабильных и устойчивых с организационной точки зрения условий для деятельности в космосе.

Ранее в США назвали Россию реальной военной угрозой для Штатов и интересов Вашингтона в Европе.

В марте прошлого года Индия испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Премьер Индии объявил, что таким образом страна вошла в число космических сверхдержав. НАСА заявило об угрозе индийского противоспутникового оружия для МКС.