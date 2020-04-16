Нефть коррекционно дорожает после падения

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16.04.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в четверг показывают коррекционный рост после резкого снижения в ходе предыдущей сессии на данных о росте запасов в США, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 7.57 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,37% и составила 28,07 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,55%, до 19,98 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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