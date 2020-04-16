 

Ученые заподозрили собак в распространении коронавируса

16.04.2020, 8:08, Новости дня

Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, заявили ученые из университета Оттавы в Канаде в работе, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

По экспертным оценкам, летучие мыши и змеи могли стать одним из источников распространения нового вида коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА «Новости».

Канадские исследователи воссоздали сценарий появления болезни, согласно которому собаки могли съесть мясо зараженных летучих мышей. Затем бактерии в их кишечнике спровоцировали эволюцию вируса, который научился избегать иммунного ответа у человека. Спустя некоторое время вирус передался человеку.

Ученые изучили 1тыс. 252 полноценных генома бетакоронавируса, известных на сегодня, а также геномы из собачьих коронавирусов (CCoVs), вызывавших инфекционные кишечные заболевания у собак, обнаружив в них похожие геномы.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2 тыс. 494 человека. Это новый антирекорд в США и в мире. Общее число смертей от COVID-19 в США составило 30 тыс. 826 человек, число подтвержденных случаев составило более 637 тыс.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Россия объявила “нежелательным” Европейский фонд в поддержку демократии 

19.02 / Новый Samsung Galaxy S20 всё же получит «прожорливый» режим экрана

14.04 / Губернатор Нью-Йорка о пандемии коронавируса: Худшее уже позади

07.02 / В МВД создали подразделение по борьбе с IT-преступлениями

24.03 / Вышел тизер комедийного американского сериала о Екатерине II

28.03 / Совокупный госдолг Украины в феврале снизился в гривне на 1,46% – Минфин

10.02 / Экранизация творчества королевы детективов – теперь и на ShowJet.ru

21.02 / Блумберг вложил в президентскую кампанию 464 миллиона долларов из собственных средств

02.04 / Два генерала МВД задержаны по делу о получении крупной взятки

26.02 / Чемпион России по футболу будет награждаться новым трофеем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска