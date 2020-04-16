В Черновицкой области отказался изолироваться священнослужитель с COVID-19

16.04.2020, 8:05, Новости дня

В Черновицкой области один из четырех священнослужителей, у которых за последние сутки выявили коронавирусную инфекцию, отказался изолироваться. Об этом 15 апреля сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук, информирует в Facebook облгосадминистрация.

“15 апреля официально подтверждено еще 73 случая заражения коронавирусом. Среди заболевших – четверо священнослужителей. Один из них не согласен с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ошибочными, и намерен и дальше проводить богослужения”, – написал он.

Глава ОГА отметил, что этот священнослужитель собирается проводить богослужения в храме уже 16 апреля.

По данным Осачука, общая численность инфицированных COVID-19 в области составляет 662 человека.

Важливо❗️Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус буковинців [15.04.2020] На Буковині сьогодні, 15 квітня, офіційно підтверджено ще 73 випадки зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, – четверо священнослужителів. Один із них не погоджується із діагнозом, стверджує, що результати тестування є хибними та має намір і далі проводити богослужіння. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 662 особи ❗️Центр громадського здоров’я України опублікував дані, де було вказано, що обласний лабораторний центр – серед лідерів за кількістю проведених тестувань. Він також перший у державі за ефективністю, результативністю та точністю досліджень. Працівники Державної податкової служби у Чернівецькій області зголосилася перерахувати частину своєї платні для потреб обласного лабораторного центру. Крім того, районні управління податкової планують надати допомогу сімейним лікарям Буковини. Банк ПУМБ придбав новий апарат штучної вентиляції легень за 800 тисяч гривень для Глибоцької центральної районної лікарні. Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Kolmapäev, 15. aprill 2020

По официальным данным на утро 15 апреля, коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 3764 человек. Выздоровело 143, умерло 108 украинцев. В Минздраве утверждали, что в Черновицкой области 589 случаев заражения COVID-19.

В Украине коронавирус обнаружен у многих представителей религиозной сферы, в частности в Киево-Печерской лавре и Ионинском мужском монастыре Киева.