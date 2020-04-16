И.о. директора ГБР: Когда мы прошлись по теруправлениям, узнали, что существует институт “смотрящих”, как при Януковиче

16.04.2020, 8:05, Новости дня

В областях Украины выявлены “смотрящие” за территориальными управлениями Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом и.о. директора ГБР Александр Соколов сообщил “Украинской правде” в интервью, которое было опубликовано 15 апреля.

“Когда мы прошлись по теруправлениям, мы узнали, что существует, только не смейтесь, институт “смотрящих”. Представляете? Как при [беглом президенте Викторе] Януковиче. Отдельные адвокатские группы “делегировали” своих представителей в конкурсные комиссии и по квотному принципу назначали руководителей, заместителей”, – сказал он.

По словам и.о. директора ГБР, подобное происходило “во многих, если не во всех, территориальных управлениях”.

“А потом, представьте, проводили совещания с этими людьми в своих офисах, в кабинетах своих ставили им задачи: это [дело] открываем, это закрываем и тому подобное. И когда мы отстранили некоторых людей от выполнения полномочий за совершение нарушений, то у нас пошло, как я это сейчас называю, “ни дня без иска в Киевский административный суд”. То я не могу исполнять обязанности, то Совет общественного контроля заблокировать”, – отметил Соколов.

На вопрос, что это за адвокатские группы, он ответил: “А вы посмотрите, кто подает на нас постоянно иски, и вы поймете”.

“Скажем так, они родом из города “Приват”. Не аффилированные с этим человеком, но из города. И сейчас мы “подвергаемся конструктивной критике” со стороны этих людей именно потому, что они пытаются и дальше влиять на решения, принимаемые в ГБР. Однако это недопустимо. И моя позиция: сотрудники ГБР должны выполнять указания только своего руководства. Все, кто зашел по конкурсам в ГБР, – это была такая смешанная полицейско-прокурорская организация. И вопрос заключается в том, что никто не поменял подходы к работе. А это должно делать именно руководство”, – подчеркнул Соколов.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. Директором Госбюро расследований стал экс-прокурор Роман Труба на основании решения конкурсной комиссии.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 “О внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований”, который предусматривал смену руководства ведомства после вступления закона в силу.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от “Слуги народа” Ирину Венедиктову. После того, как она стала генеральным прокурором, исполнять обязанности директора бюро стал Соколов.

В ГБР семь территориальных управлений, их центры находятся во Львове, Хмельницком, Киеве, Полтаве, Краматорске, Николаеве и Мелитополе.