 

В США сообщили почти о 5 тыс. жертв коронавируса за один день. Это абсолютный антирекорд

16.04.2020, 8:05, Новости дня

В Соединенных Штатах за последние сутки от коронавирусной инфекции умерло 4811 человек. Об этом 16 апреля со ссылкой на информацию американского Университета Джонса Хопкинса сообщает СNN.

В телекомпании отметили, что это число смертей может быть завышено, поскольку данные Университета Джонса Хопкинса включают в том числе “вероятные смерти”.

Это абсолютный антирекорд в мире по количеству умерших от COVID-19.

Всего 15 апреля в США зарегистрировали 28 871 новое заражение коронавирусной инфекцией.

Число жертв COVID-19 достигло в стране не менее 30 844.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к 16 апреля коронавирусом в мире заразилось более 2,06 млн человек, 137 тыс. из них скончались, 512 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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