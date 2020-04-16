Топ-10 самых дорогих автопроизводителей в мире

16.04.2020, 8:00, Новости дня

Эксперты Brand Finance, ведущего консалтингового агентства по оценке брендов в мире, опубликовали свой ежегодный отчет, в котором назвали самые дорогие автомобилестроительные компании в мире.

Для того, чтобы определить стоимость автопроизводителя, эксперты оценивали стоимость бренда или всех брендов, которые производятся данной компанией.

Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих производителях автомобилей в мире.

10. Renault Group

Renault Group — французская автомобилестроительная корпорация. Renault шесть раз получал первую премию в номинации Европейский автомобиль года. По состоянию на 2020 год, компания занимает 10 место среди самых дорогих производителей автомобилей в мире.

9. Geely Auto

Китайский автопроизводитель Geely также вошел в первую десятку, став единственным китайским брендом в рейтинге. Стоимость составляет $18 миллиардов, что на 16.2% выше, чем в прошлом году.

8. Nissan Motor Company

Nissan Motor Company — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Компании принадлежит ряд автомобилестроительных предприятий в Японии, Великобритании, США, Мексике, ЮАР и т. д.

7. Ford

Ford — — американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford. Компания разделена на три структуры по географическому признаку: Ford North America, Ford Asia Pacific и Ford of Europe.

6. General Motors

General Motors — крупнейшая американская автомобильная корпорация. В настоящее время General Motors принадлежат автомобильные марки: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, и Holden.

5. Honda

Honda — — международная промышленная компания, ведущий японский производитель мотоциклов, также входит в первую десятку в мире среди производителей автомобилей. Основные производственные мощности расположены в Японии, США, Индии и Бразилии, основные рынки сбыта — США и юго-восточная Азия.

4. BMW Group

BMW Group — — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

Основные производственные мощности компании сосредоточены в Германии (Дингольфинг, Регенсбург, Лейпциг, Мюнхен). Также автомобили собираются на предприятиях в Таиланде, Малайзии, Индии, Египте, ЮАР, во Вьетнаме и США (Спартанберг).

3. Toyota

Третье место занимает японский производитель Toyota. Стоимость бренда достигает $74.8 миллиардов.

2. Daimler

На втором месте оказался Daimler. За год стоимость бренда выросла на 10.4% и составил $76.3 миллиардов по состоянию на 2020 год.

1. Volkswagen

Volkswagen возглавил этот список, его стоимость выросла на 9% по сравнению с прошлым годом и составила $113.6 миллиардов.