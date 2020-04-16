 

Баскетболист “Шарлотт” пожертвовал 1 млн долларов на борьбу с COVID-19 в ДР Конго

16.04.2020, 8:00, Новости дня

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт Хорнетс" Бисмак Бийомбо пожертвовал один миллион долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19 в Демократической Республике Конго.

Выделенные средства будут потрачены на медицинское оборудование, маски и костюмы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Франс Пресс, все это будет отправлено в ДР Конго в четырех контейнерах.

Стоит отметить, что спортсмены в последнее время очень много личных денег выделяют на благотворительность. Так, например, футболисты Лионель Месси и Роберт Левандовски, а также теннисист Новак Джокович пожертвовали по миллиону евро.

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович также внес вклад в борьбу с COVID-19. Российский предприниматель предоставил для проживания номера отеля на территории клубного стадиона "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило два миллиона человек, из которых 134 тысячи скончались.



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