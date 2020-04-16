В Читинском районе полсотни человек ведут борьбу с крупным пожаром

16.04.2020, 8:00, Новости дня

В Читинском районе пожарные расчеты ведут борьбу с крупным возгоранием в районе села Беклемишево. Пятьдесят человек и 15 единиц техники пытаются потушить 5,3 тысячи гектаров, охваченных огнем.

Сегодня туда дополнительно отправили специалистов Авиалесоохраны, сообщает ГТРК "Чита".

В общей сложность, количество лесных пожаров сокращается. Всего зарегистрировано 20 возгораний, в том числе 13 не потушенных, 8 локализованных.

Отметим, что с 16 апреля в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, то есть доступ в лес категорически запрещается. Под строгим запретом выжигание сухой травы, мусора, разведение костров и ведение пожароопасных работ в жилых границах.

В конце минувшей недели только за сутки ликвидированы более 100 лесных пожаров по всей стране. Общая площадь составила почти 16 тысяч гектаров. Но леса продолжают гореть. 2,5 тысячи человек задействованы в тушении 56 пожаров. В Забайкалье горит более 5,5 тысячи гектаров леса. Еще 23 природных пожара зафиксированы в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Приамурье, Бурятии, Краснодарском крае, Оренбургской области, а так же в Крыму.

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ГТРК "Чита"