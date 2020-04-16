Горбачев призвал страны сократить военные бюджеты

16.04.2020, 7:53, Новости дня

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал все государства взять на себя обязательство о сокращении военных бюджетов на 10-15%, поскольку средства нужно перенаправить с военных целей на обеспечение безопасности человека.

Первый и единственный президент СССР подготовил для американского еженедельника Time статью, в которой размышляет о сложившейся в мире ситуации. Политик пишет, что на первое место сейчас следует поставить безопасность человека – прежде всего требуются обеспечение продовольствием, водой, защита окружающей среды, а также обозначается безусловный приоритет здоровья людей.

«Но все усилия будут обречены на провал, если правительства будут и дальше бросать гигантские средства в топку гонки вооружения. Сегодня особенно ясно: необходимо перераспределить средства, перенаправить их с военных целей на цели, связанные с безопасностью человека», – передает РИА «Новости» слова Горбачева.

Бывший советский лидер говорит о необходимости «вырабатывать стратегию, готовиться, планировать, создавать резервы» ради безопасности человека. По его мнению, за это должны нести ответственность лидеры стран и руководители на всех уровнях. Экс-президент СССР вновь обратил внимание, что сейчас нужны демилитаризация мировой политики, международных отношений, политического мышления, и указал на необходимость обсудить этот вопрос на самом высоком международном уровне.

«Поэтому я призвал начать готовить чрезвычайную сессию ООН и провести ее, как только ситуация стабилизируется. Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня. Конкретно я предлагаю всем государствам принять обязательство о сокращении военных бюджетов на 10-15 процентов. Это минимум того, что необходимо сделать сегодня», –заявляет политик.

Пандемия, считает он, поставила все страны перед единой угрозой, «и никто в одиночку не в состоянии справиться с этим новым вызовом». По его оценке, COVID-19 и его последствия сегодня особенно сильно бьют по малоимущим, а наряду с этим усугубляют проблему неравенства. При этом ответ на этот вызов не может быть чисто «национальным».

«Главная задача сегодня – одолеть коварного врага. Но уже сегодня надо думать о том, как мы будем жить, когда беда останется позади», – подчеркнул Горбачев.