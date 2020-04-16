 

Любовь Успенская рассказала о самом любимом из своих четырех мужей

16.04.2020, 7:53, Разное

“Королева русского шансона” Любовь Успенская на протяжении своей жизни была замужем четыре раза. Недавно став гостьей передачи “Основано на реальных событиях”, выходящей на канале НТВ, певица рассказала, кого из своих супругом она любила больше остальных.
Исполнительница призналась, что наиболее сильное чувство любви испытывала к третьему мужу, бизнесмену Владимиру Францу. Именно он, по словам Успенской, был единственным из мужей, кто верил в неё по-настоящему и до конца. Супруг всегда понимал певицу и делал все для того, чтобы она смогла состояться как “звезда”: “Любаня, вот заработаю миллион и вложу его в тебя”. Также она упомянула, что третий муж очень дорожил ею и боялся потерять.

Стоит отметить, четвертым мужем Любови Успенской стал бизнесмен Александр Плаксин, с которым она состоит в брачных отношениях уже более 30 лет, с 1989 года. Впрочем, королева шансона не живет с супругом уже больше года. В настоящее время он проживает в США, где уделяет немало времени их общей дочери Татьяне.



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