Полтергейст и человек-овца: История проклятых каменных голов Хексхэма

16.04.2020, 7:40, Разное

Хексхэм – район в долине реки Тайн, неподалеку от города Ньюкасл-на-Тайне на северо-восточном побережье Англии. Однажды теплым февральским утром 1972 года 11-летний Колин Робсон работал в саду, выдергивая прошлогодние сорняки. Когда он выдернул особенно большой куст, то в его корнях он обнаружил что-то небольшое и округлое.

Когда мальчик очистил предмет от земли, он увидел, что это камешек в форме головы человека с частью горла, на котором были схематично, но отчетливо вырезаны глаза, нос и рот.

Робсон показал свою находку младшему брату Лесли и оба стали рыть землю в том же месте, где была найдена эта голова. Они думали, что наткнулись на старинный клад. Вскоре Лесли откопал еще один камешек. По размерам (6 см в высоту) и форме он был похож на первый, но был сделан из камня иного сорта.

Первая голова позже получила имя "мальчик", потому что у нее были более грубые черты лица, она была изготовлена из серовато-зеленого камня с примесью кристаллов кварца. Камешек, несмотря на небольшие размеры, был довольно тяжелым, словно из бетона.

Вторая голова получила имя "девочка". У нее был острый нос, как у ведьмы и огромные глазницы. С тыльной стороны были прорезаны узоры, похожие на прическу с узлом. В этих узорах застряли кусочки красной и желтой краски (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Мальчики унесли обе головки в дом, показали родителям и после положили на полку как оригинальный сувенир. Вскоре родители детей стали замечать, что головы регулярно смотрят в разные стороны, словно их кто-то двигает. Однако мальчики клялись, что они их не трогали.

Потом в доме стали сами собой падать с полок или столов разные хрупкие вещи и разбиваться вдребезги. Однажды сестра мальчиков вышла на минуту из своей комнаты, а когда вернулась, то увидела, что вся ее кровать завалена битым стеклом. Источник этого стекла так и не был найден.

К Рождеству люди заметили, что то место на полке, где стояли головы, странно светится по ночам. В целом все происходящее было похоже на спонтанный активный полтергейст, который часто каким-то образом бывает связан с маленькими детьми.

Но потом стали происходить еще более странные вещи. Соседка Робсонов – миссис Эллен Додд пережила ночью кошмарный опыт. Она лежала в своей кровати, когда проснулась от ощущения, что кто-то касается ее ног.

Когда она открыла глаза, то увидела, что возле изножья ее кровати стоит на четвереньках жуткое существо, похожее на овцу с головой человека. Она видела его всего несколько секунд, после чего монстр убежал, однако женщина была страшно напугана.

Когда она пояснила об этом матери мальчиков, то та вспомнила. что в ту же ночь слышал за окном непонятные вопли, не похожие на крики человека. Позже еще несколько соседей Робсонов рассказали, что видели человека-овцу.

В какой-то момент Робсоны нашли связь между появлением в доме маленьких каменных голов и всей начавшейся чертовщине. После они нашли специалиста по древним артефактам и показали ему эти головы, предположив, что это может быть колдовскими предметами.

Доктор Энн Росс, эксперт по кельтской культуре, заявила, что этим каменным головам по меньшей мере 1800 лет и что они использовались для кельтских обрядовых ритуалов. При этом, на тот период, когда головы находились у Энн, в доме Робсонов полностью прекратились все аномальные явления.

Однако потом (когда о камнях стали писать журналисты в газетах) история свернула на новую сторону. Некий Десмонд Крейги, водитель грузовика, заявил, что этим головам не более 16 лет и что он сам вырезал их из первых попавшихся камешков для своей маленькой дочери Нэнси.

После этого головы осматривали несколько высококвалифицированных специалистов и археологов, но никто из них так и не смог сказать, является ли это новоделом или древним артефактом.

Но даже если представить, что это и правда лишь игрушки для Нэнси, почему с их появлением в доме Робсонов начался полтергейст и возник человек-овца? Можно еще представить, что маленькие дети могут сами разбивать вещи и списывать их на невидимку, но зачем пожилой соседке Робсонов и другим их соседям врать про оборотня?

Прошло еще некоторое время и странными головками заинтересовался еще один специалист по древним артефактам – доктор Робинс. По его словам эти головы могли отождествлять волкоподобных существ из мифологии под именем "вулвер". Эти существа достаточно спокойны и даже дружелюбны к людям, но если их обидеть, могут быть очень злыми. Подробнее о вулверах можно прочитать здесь.

Доктор Робинс упросил супругов Робсон отдать ему головы на время для изучения и когда он хотел повезти их к себе домой, то внезапно мотор машины заглох и не хотел заводиться. Робинс на это строго взглянул на головы и сказал им "Прекращайте!" и мотор тут же снова завелся.

После этого вся история с головами в сми практически не упоминалась и на данный момент никто не знает, где эти головы находятся сейчас.