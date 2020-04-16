Полтергейст из Онтарио, который бросался камнями и убивал животных

16.04.2020, 7:38, Разное

Сегодня на месте крошечного шотландского поселения Балдун на юго-западе Онтарио стоит лишь памятная доска. На ней указаны основные сведения об этой деревне, но почему-то ни слова не указано о потусторонних событиях, которые прославили Балдун на всю округу в 1829 году.

При этом местные до сих пор хорошо помнят эти события, а в 1970-х годах по их мотивам даже была поставлена популярная пьеса "Тайна Балдуна", написанная именитыми канадскими сценаристами (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Эти события представляют собой чрезвычайно злобного и активного полтергейста, который три года преследовал семью Джона Макдональда. Джон был старшим сыном Дональда и Флоры Макдональд, которые приехали в Канаду из Шотландии и в 1804 году стали одними из первых поселенцев Балдума.

В 1826 году после женитьбы Джон приобрел себе ферму на очень хорошем участке, на который помимо его претендовали многие другие поселенцы. Пожилая миссис Бьюкенен живущая по соседству, много раз предлагала Джону хорошие деньги за эту землю, но он и ей все время отказывал.

28 октября 1829 года жена Джона вместе с соседними девушками-помощницами укладывали солому в сарае. Сарая был построен из бревен и потолок в нем тоже был бревенчатым. Внезапно с потолка упало одно бревно и чудом не задело девушек. Они этому подивились, но продолжили свою работу. Однако через несколько минут второе бревно упало с потолка.

Тут уже женщины оставили работу и стали осматривать потолок. Они никак не могли понять, откуда падают эти бревна, потому что никаких прорех в потолке не оказалось и все бревна в нем сидели плотно и крепко. Но едва они снова приступили к работу, как с потолка упало третье бревно и едва не пришибло одну девушку. Тут уже все разом выбежали из сарая с криками.

С тех пор на ферме Макдональда начала творится чертовщина самого разного порядка. Откуда-то стали вылетать камни, метя в членов семьи, иногда они разбивали окна. Когда эти камни подняли и осмотрели, оказалось, что они мокрые, словно вытащены из реки, текущей неподалеку от фермы.

Потом в доме с потолка стала течь вода и это происходило тогда, когда не было дождей. Потом по всему дому один за другим вспыхивали маленькие пожары, иногда в десяти местах одновременно.

Спустя несколько дней после пожаров чрезвычайно сильный удар обрушился на дом, так что затряслось даже его основание, а кастрюли и сковородки попадали с полок на пол. Причина этого удара также не была найдена.

Музей первых поселенцев Балдуна

Местный житель Уильям Стюарт рассказывал:

"Во время этих неприятностей я жил неподалеку от этого места и часто своими глазами видел странные вещи. Однажды мистер Алекс Браун взял несколько свинцовых шариков, которые влетели в дом через окно, поставил на них метки углем, а потом положил их в сумку и бросил эту сумку в центр реки на глубокое дно. А через короткое время эти же самые шарики снова влетели через окно.

Я присутствовал там, когда загорелся амбар, и тогда, когда пришел священник Хармон. В это время через дверь пролетел большой камень, разбив какую-то вещь, а потом скатившись прямо под ноги священнику. Камень был мокрым, словно только что вынут из воды. Был проведен обыск, но кидавшего не нашли. Я также видел как буханка хлеба сама собой сходит со стола и танцует в комнате на поле. Я знаю владельца этого дома Джона Макдональда, он очень уважаемый человек".

Проходили недели, месяцы, слухи про происки нечистой силы на ферме Макдональда распространялись все шире и теперь сюда приезжали даже из дальних городов, чтобы своими глазами увидеть летающие камни или двигающиеся предметы. Сюда также приезжали журналисты и про полтергейст в том числе писала газета "Глобус Торонто".

Поначалу, когда сюда началось паломничество, Джон Макдональд даже сам помогал рекламировать свою ферму и звал сюда любопытных. Потому что за просмотр он брал хорошие деньги. Но потом Джон понял, что рано или поздно вся его семья может оказаться под угрозой гибели и это совсем не шутки.

Это случилось, когда полтергейст стал нападать на животных и наносить им травмы. К примеру некий господин Друлард лично видел, как из печи сам собой вылетел тяжелый чугунный горшок, улетел во двор и начал гнаться за собакой и бить ее. От каждого удара горшком собака громко скулила от боли и никак не могла убеждать от него.

Тот же Друлард видел, как большой нож мясника полетел по направлению к толпе из 50 человек, пролетел через всю толку и лишь чудом никого не задев вонзился на большой скорости в стену. Это было в 1830 году.

Джон Макдональд снова вызвал священника, но когда преподобный Макдорман приехал в дом и начал читать молитвы, полтергейст еще более ожесточился. Теперь здоровые животные начали внезапно умирать от непонятных причин. Наутро в конюшне находили упавших замертво лошадей, вол, который волочил плуг в поле, внезапно упал на бок и умер. Массово умирали свиньи, куры и даже маленькие цыплята.

По ночам семья Макдоналда стала просыпаться от звука громких шагов, раздававшихся на кухне. На слух это было похоже словно там ходит тяжелый мужчина в сапогах.

Однажды на ферму Макдональда приехал Роберт Бейкер, школьный учитель из Мичигана. Он много читал про колдовство и решил отвадить полтергейста с помощью подковы, прибитой над дверью, и прочитанных у двери молитв. Это ничуть не помогло, а на самого Бейкера местные власти завели дело за "попытку колдовства". Его судили и приговорили к 1 году тюрьмы, но потом местный губернатор помиловал незадачливого учителя.

К тому времени наступило лето 1830 года и полтергейст стал приставать к недавно родившемуся младенцу Макдональдов. Однажды его кроватка начала сильно раскачиваться и ребенок начал плакать. Двое мужчин еле-еле удерживали кровать от раскачивания, прежде чем мать младенца сумела взять его на руки.

После этого снова в доме начали вспыхивать пожары и теперь они были куда сильнее. В один из дней весь дом и стоящий рядом с ним сарай сгорели дотла в крайне короткие сроки и никто ничего не мог поделать с огнем. Семье Макдональда удалось спастись, но все их добро погибло. У них осталась лишь их одежда, в которой они выбегали из дома.

К счастью, местные жители помогли Макдональдам с вещами и предметами обихода и на время семья поселилась в доме зятя Джона. Спустя еще некоторое время Джон начал отстраивать дом заново, но едва возвел его примерно на четверть, как снова начали двигаться вещи и возникать пожары. Причем на этот раз в доме зятя Джона.

Опасаясь, что и этот дом сгорит, Джон и его родные стали искать иное убежище. Они построили временную хижину, но и там все это продолжалось. Они переехали на новое место и выкопали землянку, но и там полтергейст не оставлял их в покое.

К зиме стало ясно, что лучше уже сгореть, чем замерзнуть ночуя в поле, поэтому Джон и его семья приняли решение вернуться в недостроенный новый дом. А потом еще раз решили вызвать священника, чтобы он изгнал демонов. Но молитвы священников не помогли и в этот раз.

Шел уже третий год, как семья Макдональда страдала от этой напасти, когда Джон случайно узнал о девушке из города Лонг-Пойнт, про которую говорили, что она одарена необычными способностями. Этой девушке было всего 15 лет и ее звали Дина Тройнер. Джону удалось встретиться с ней и он пояснил ей свою историю, после чего девушка удалилась в свою комнату и сказала, что ей надо время, чтобы пообщаться с лунным камнем.

Три часа спустя Дина вышла и выглядела усталой и измученной. Однако она получила ответ. По ее словам в неком "бревенчатом доме" живет "пожилая дама", которая считает дом Джона своей собственностью и поэтому гонит из него людей.

Также она пояснила как Джону можно распознать козни этой дамы. Для этого надо тщательно осмотреться и увидеть гуся, который бродит по ферме как раз с момента как начались все эти неприятности. Джон просиял и сказал, что да, он неоднократно замечал этого странного гуся. После чего Дина велела ему отлить пулю из чистого серебра и застрелить гуся.

По словам девушки, едва Джон сделает это, все его неприятности сразу закончатся.

На следующий день Джон приехал домой и все сделал как говорила Дина. Он отлил серебряную пулю, а потом зарядил ею винтовку и пошел искать гуся. Он обнаружил его в поле у реки и первым же выстрелом поразил его в крыло. Гусь завопил так, словно он был человеком, а потом скрылся в сумерках в тростнике.

На следующий же день вся чертовщина прекратилась и в доме наконец стало тихо и спокойно. Счастливый Джон и несколько его друзей пошли отметить это дело в пабе и в какой-то момент проходили мимо бревенчатого домика, принадлежащего миссис Бьюкенен.

Внезапно они увидели, что Бьюкенен сидит на крыльце и хнычет от боли, прижимая к груди сломанную руку. Они не связали это с подстреленным гусем, но позже до Джона дошло, что именно про нее говорила ему Дина и что Бьюкенен была очень злой, когда Джон отказался продавать ей ферму.

Вся эта история удивительна не только описанными событиями, но и тем. что у нее очень много подтверждений. Большое количество народу лично видела проявления полтергейста в доме Макдональда, а спустя 40 лет журналист из "Уоллесбург ньюс" опросил потомков Джона Макдональда и 26 его соседей-очевидцев, после чего вышла большая и подробная статья в газете.