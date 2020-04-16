Во время прогулки на ферме девочки увидели страшного человека-свинью

16.04.2020, 7:37, Разное

Эту историю пояснил американский исследователь аномальных явлений Стивен Вагнер, который в свою очередь узнал ее от женщины по имени Китти.

Случилось это когда Китти было 15 лет, в октябре 2004 года. Китти живет в небольшом городке на западе штата Иллинойс около реки Миссисипи и по ее словам она неоднократно сталкивалась в своей жизни с необычными явлениями.

"В тот день мои бабушка и дедушка взяли меня и мою лучшую подругу Стейси на тыквенное поле. Близился Хэллоуин и надо было выбрать тыквы для украшений, а бабушка и дедушка посчитали, что лучше будет самим съездить на поле к фермеру, чем покупать в магазине (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Это тыквенное поле находилось через несколько округов к северу от нас и когда мы приехали, там было очень весело. Там были тюки с сеном, на которых можно было прыгать, лабиринт в кукурузе и сарай, где можно было купить стакан яблочного сидра, яблоки в карамели и другие фермерские вкусности. Там также была приготовлена огромная куча с тыквами, где можно было выбрать любую тыкву на свой вкус.

В тот день там было очень много семей с детьми и я помню, что было очень солнечно и не по-октябрьскому тепло. Бабушка и дедушка сказали нам, что мы можем самостоятельно погулять тут, потому что мы уже считались достаточно взрослыми. Поэтому я и Стейси пошли на тыквенное поле, которое занимало примерно 6 акров земли, оно было огромным.

Поле не было идеально ровным, там были небольшие кусты, холмы, ручей, немного деревьев. Было очень весело там бегать и искать разные укромные местечки. И вот мы бегали и неожиданно оказались довольно далеко от основной фермы, где остались бабушка, дедушка и все прочие покупатели. А когда мы дошли до конца поля и повернули, то увидели густые заросли с деревьями, это был сплошной лес, идущий до самого холма, а среди деревьев тек ручей.

Я помню, как мы стояли и смотрели на эту красоту, на воду падали оранжево-красные осенние листья, а потом Стейси предложила пойти еще дальше вдоль ручья. Она всегда была лидером и я не стала с ней спорить, хотя чувствовала, что нам не надо так далеко уходить. Поэтому мы пошли.

Мы оставили далеко позади тыквенное поле и вошли в чащу деревьев. И почти сразу же наткнулись на небольшое кирпичное здание. Я не знаю. для чего оно было предназначено, но оно было из красного кирпича и очень невысокое. С одной стороны была труба, одна металлическая дверь и два окна на разные стороны. Это был очень маленький домик и он не годился для житья даже для одного человека, он больше напоминал общественный туалет в парке.

И тут произошла страшная вещь.

Когда мы со Стейси обошли вокруг здания, чтобы посмотреть на второе окно, мы увидели в этом окне смотрящее на нас жуткое лицо. Я понимаю, как нелепо это может звучать, но это было похоже на морду свиньи, покрытую черной редкой щетиной. У существа были красные глаза и заостренные зубы в полураскрытой пасти. Это не были клыки как у кабана, это были крупные человеческие зубы!

Но больше всего напугало нас выражение этой морды. Она выглядела злобной, враждебной, словно оно очень хотело выбраться и напасть на нас. И оно видимо было очень высоким, окно находилось на уровне стоящего человека, свинья не могла бы смотреть в него, стоя на четвереньках.

Едва мы увидели это существо, как Стейси кое-как выговорила "Боже мой", а потом это существо завопило! Это было похоже на крик коровы, смешанный с криком человека! И это не был крик испуганного существа, скорее это звучало так, словно оно хотело нас напугать.

Мы заорали сами от страха и едва не упали, когда побежали прочь оттуда. Я не знаю, пыталось ли оно догнать нас, потому что мы бежали что есть сил, словно стоял вопрос нашего выживания, и не оглядывались назад.

Мы добежали до края поля, перепрыгнули ручей и помчались через поле к ферме. Как только мы добрались до людей, Стейси встала у сарая и не двигалась, она выглядела так, словно находилась в глубоком шоке. Я же побежала в сарай, где должны были находиться бабушка и дедушка. Я заметила их, они разговаривали с фермером – владельцем этого поля.

Я даже не успела ничего сказать, как они по моему лицу поняли, что что-то случилось. После этого они вывели меня из сарая, отвели в сторонку от людей и попросили все рассказать, что я и сделала.

Дедушка не поверил мне, он сказал, что мы увидели что-то обычное и нам почудилось, таким образом мы сами себя напугали. А потом мы подошли к Стейси, которая все еще стояла на том же месте и выглядела испуганной. Она пояснила то же самое, что и я.

А потом я увидела. что лицо фермера побледнело. Дедушка спросил у него, в чем дело и тот что-то прошептал ему. Потом дедушка сказал нам идти в машину и мы так и сделали, а он остался разговаривать с фермером.

Когда дедушка пришел к нам, он теперь тоже выглядел напуганным. Он рассказал, что семья этого фермера владела этим хозяйством почти сто лет, а в 1930-х годах дядя фермера рассказывал им, что видел в лесу "демона", который был похож на свинью. И этот "демон" жил в маленьком кирпичном домике.

Дяде конечно же никто не поверил, они даже решили, что он возможно сошел с ума и что может быть лучше отправить его в психбольницу. А через несколько дней дядя пропал. Его искали и через 5 дней нашли за пределами поля, в том самом кирпичном заброшенном домике в лесу.

Тело дяди лежало на полу, он был мертв. Даже полицейский следователь долго не мог понять, что стало причиной его смерти. Дядя был абсолютно здоров, ему не было и тридцати лет. На его теле не было найдено никаких травм. В итоге было решено, что у него произошло что-то с сердцем.

Также фермер пояснил дедушке, что с тех пор в том лесу регулярно слышали какой-то непонятный животный крик и что он сам его тоже слышал. И что в тот лес никто из людей не ходит, поэтому там все заброшено и дремуче".