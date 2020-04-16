В СМИ кричат о хантавирусе, но это не новая инфекция

16.04.2020, 7:35, Разное

В китайской провинции Юньнань в автобусе внезапно скончался пассажир. У него нашли хантавирус — инфекцию, которая передается людям через грызунов. На фоне паники из-за COVID-19, эта новость разошлась достаточно быстро по всему миру.

На самом деле, вспышки хантавирусных инфекций уже случались ранее в мире во многих странах, включая США и Россию. Одиннадцать типов этих вирусов способны вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.

В Китае самая высокая заболеваемость геморрагической лихорадкой — от 16 до 100 тысяч случаев в год. По некоторым данным, РФ может идти на следующем месте с примерно тысячей эпизодов в год.

Пока ученые не могут с уверенностью сказать, может ли хантавирус передаваться от человека к человеку, но зафиксированных случаев этого не было.

Обычно страдают люди, которые долго находятся в закрытых и плохо проветриваемых помещениях, где обитают грызуны. Инфекция передается через взвешенные в воздухе частицы или через контакт с экскрементами, пометом или слюной инфицированных животных.

Одна из последних вспышек хантавирусного легочного синдрома была зарегистрирована в Аргентине в 2019 году. Тогда произошло 29 случаев инфицирования (подтвержденных лабораторно) и 11 смертей.