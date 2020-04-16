Команда Андрея Парабеллума рассказала, что спасет бизнес во время кризиса

16.04.2020, 7:30, Разное

Коллектив Андрея Парабеллума показал, какие мероприятия и способы помогут укрепить позиции бизнеса в нестабильный период, как всего за одно онлайн-мероприятие можно повысить LTV, и почему важно провести это мероприятие именно сейчас.

В недавней новости от Майкрсофт говорится, что после кризиса мир вряд ли вернётся в привычное русло. Многие компании, перешедшие на удалённый режим работы, продолжат вести свой бизнес онлайн. И подтверждает это несколькими фактами.

Во-первых, это рост продаж персональных компьютеров и увеличение использования корпоративного группового мессенджера Microsoft Teams. Глава отделения Microsoft 365 Джаред Спатаро говорит, что персональные компьютеры возвращаются, и люди делают свой выбор в пользу стационарного компьютера, а не iPad, так как он больше удовлетворяет потребности пользователя на удалённой работе. Хоть и это описывает ситуацию в США, но эта тенденция вскоре дойдёт и до нас.

Поэтому как большому бизнесу, так и спикерам, коучам и частным предпринимателям необходимо оперативно изменять способ взаимодействия с целевой аудиторией, беря во внимание текущую ситуацию на рынке и современные реалии.

Эпидемия Covid-19 уже начинает оказывать воздействие на мировую экономику. И можно с уверенностью сказать, что после снижения вирусной активности, экономика не стабилизируется за один день. Крупные корпорации, которые занимаются производством развлекательной продукции, техники и прочих товаров не первой необходимости уже поняли это. Производители Xbox почти не используют физические носители, и ушли в пользу поставки игр в цифровом формате. Несмотря на то, что эта политика компании началась в докризисный период, сейчас это позволило им удержаться на плаву.

В случае перехода компаний полностью на онлайн-площадки позволит значительно сократить расходы на производство физических носителей и затрат на логистику.

Рассмотрим стратегию основного конкурента Xbox компании Sony. Sony, в свою очередь так же оперативно отреагировали на изменения условий рынка в связи с эпидемией. Но, они выбрали не совсем правильную стратегию. Компания переносит даты всех самых важных релизов без указания определённых сроков. Почему это может оказать негативный эффект?

Пока что кризис не так сильно ударил по мировой экономике. Основного падения цен еще не было, оно только предстоит. В настоящий момент компании держатся на резервах, финансовых подушках безопасности, которые имеют свойства заканчиваться. И многие компании уже переходят на новые системы работы. Команда Андрея Парабеллума советует тоже следовать этим тенденциям.

Что вы можете сделать уже сейчас?

Возможность для создания онлай-мероприятия и предоставления людям продукции есть в любом бизнесе. И целесообразно проводить однодневные онлайн-выступления.

В чём их плюс?

– они не требуют сложной подготовки,

– минимальные затраты на производство и штат,

– возможность реализации продукции за один день

Общие сложности, как в жизни, так и в бизнесе сближают людей. Поэтому сейчас как никогда важно проводить встречи с публикой. Это ощутимо повысит LTV и поможет получить быструю реализацию товара.

Переходить на онлайн-формат нужно как можно быстрее.

Коллектив Андрея Парабеллума помогает переориентировать бизнес в онлайн-формат. Детальный анализ текущей ситуации на рынке и опыт ведения обучающих проектов с 2007 г. помогает достичь в этом максимальной эффективности.

Для кого переход на онлайн-формат наиболее важен?

Во-первых, это люди, занимающиеся обучением (специалисты, консультанты, спикеры и коучеры).

Во-вторых, это малые предприниматели и фрилансеры, которые могут увеличить свою клиентскую базу, перейдя на онлайн-мероприятия.

Отрасль, в которой находится бизнес, неважен. Сейчас очень высокий запрос от аудитории, поэтому каждый специалист или частный предприниматель может дать пользу и советы по выживанию в кризис.

Как сделать онлайн-мероприятия результативнее?

– обеспечить адаптацию подачи материала через интернет-ресурсы (это прямые эфиры в соцсетях, онлайн-площадки или вебинарные комнаты)

– подготовить спикера, переориентировать его именно на онлайн-формат, ведь он значительно отличается от живых выступлений,

– следить за актуальностью и ценностью материала.

Можно попробовать провести это пробным путём, но это потребует времени и трудовых затрат. Поэтому команда Андрея Парабеллума подготовила онлайн-обучение по введению в свой бизнес однодневных онлайн-мероприятий. Мероприятие общедоступно и пройдет 17 апреля. Оно призвано обучить и помочь внедрить однодневные онлайн-мероприятия любому бизнесу или эксперту.