Инфекционист оценил возможность повторного заражения коронавирусом

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16.04.2020, 7:30, Новости дня

Возможность повторного заражения новой коронавирусной инфекцией существует, отметил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Тимаков в комментарии ТАСС отметил, что случаи повторного заражения были, так же как и случаи заражения одновременно несколькими типами коронавирусов. Кроме того, есть возможность заражения различными вирусами одновременно.

«Если иммунитет ненапряженный, или прошел какой-то срок определенный, когда снижется уровень антител в крови, соответственно, заразиться повторно можно», – сказал специалист.

Тимаков отметил, что пока однозначно сказать, сколько будет сохраняться иммунитет после болезни у человека после перенесенной инфекции, тоже нельзя. По его словам, по предыдущим аналогичным коронавирусным инфекциям – атипичной пневмонии SARS, ближневосточного респираторного синдрома MERS – иммунитет длился от двух до четырех лет, а у некоторых пропадал полгода спустя.

«Нужно делать ретроспективные анализы, проводить повторную диагностику через полгода, год, два, четыре тем людям, у которых уже была выявлена инфекция, и потом уже проверять стойкость иммунитета и эффективность дальнейших возможных вакцинаций, если вирус перерастет в сезонную инфекцию», – отметил он.

За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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