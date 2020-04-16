Захарова указала на ответственных за снос памятника Коневу в Праге

16.04.2020, 7:30, Новости дня

Решение о сносе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, это было подлое решение тех людей, которые действуют вопреки историческим национальным интересам страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это не решение народа Чехии, это даже не решение руководства Чехии, которое, в общем-то, было однозначно в своем неприятии этого вандализма. Это было такое мелкое, гаденькое, подлое решение людей, которые идут вопреки национальным интересам, историческим национальным интересам своего государства», – сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее стало известно, что памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.

По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века. СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично.

При этом в Праге осудили перемещение памятника маршалу Коневу.

Напомним, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский передал в Следственный комитет список лиц, ответственных за снос в Праге памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу.