Названы главные заблуждения о качестве LADA

16.04.2020, 7:30, Разное

Отечественные автомобили LADA популярны в России, но имеется много достаточно заблуждений о якобы плохом качестве этих машин. В частности, они касаются появления ржавчины на корпусе и поставках лучших экземпляров за рубеж, тогда как в РФ остаются не столь эффективные модели.

Среди заблуждений то, что LADA якобы покупают только неудачники. Вместе с тем, следует отметить, только в минувшем году на территории РФ приобрели больше 362,3 тысячи таких автомобилей, что говорит о востребованности данной марки. Многим клиентам нравится LADA 4×4 для поездок на рыбалку, охоту и загородные хозяйства.

Ходит слух, что эти машины собирают на конвейерах, купленных иностранцами еще в 60-х годах. Тем не менее, за прошедшие десятилетия производство не раз модернизировалось, на фабрике лишь в минувшем году были созданы три транспортных кольца с загрузкой из зоны, а все комплектующие поставляют сразу на место работы оператора.

Эксперты согласны с тем, что когда-то экспортные модели LADA являлись лучше тех, которые шли на внутренний рынок. Сегодня разницы между ними нет, процесс сборки автоматизирован максимально, поэтому сконструировать разные автомобили почти нереально.

Еще один миф – LADA будто бы быстро начинают ржаветь. На панели уходит та же листовая сталь, что и на иные машины, а также используются одинаковое оборудование, лакокрасочные материалы и механизмы их нанесения. «АвтоВАЗ» применяет в работе холодное цинкование деталей и катафорезное грунтование, а гарантия на все детали составляет шесть лет.