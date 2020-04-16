В ВОЗ рассказали, как самостоятельно сделать антисептик для профилактики коронавируса

16.04.2020, 7:17, Разное

С целью профилактики заражения коронавирусом медики всего мира рекомендуют мыть руки как можно чаще, а также использовать антисептик. Данное средство в виду последних событий, связанных с пандемией COVID-19, – дефицит, поэтому эксперты ВОЗ рассказали, как сделать его самостоятельно.

Для этого потребуются недорогие компоненты, которые можно приобрести в аптеке. Речь идет о перекиси водорода, этиловом спирте и глицерине. Все это нужно смешать и разбавить дистиллированной или за неимением таковой кипяченой водой. «Домашний» антисептик следует разлить в небольшие, удобные для ношения с собой, емкости.

В ВОЗ рекомендуют чаще пользоваться этим средством, обрабатывая руки не меньше 30 секунд и особое внимание уделяя зоне под ногтями, где может скапливаться очень большое количество бактерий.