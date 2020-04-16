 

В США нашли «нулевого пациента» с коронавирусом из Уханя

16.04.2020, 7:16, Новости дня

Американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане.

По данным «многочисленных источников» канала, которые якобы осведомлены о действиях китайских властей на ранних стадиях распространения инфекции, вирус передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши, передает ТАСС. Утверждается, что впоследствии этот научный сотрудник стал его разносчиком среди жителей Уханя.

Телеканал отмечает, что, по его информации, деятельность указанной лаборатории была направлена на то, чтобы «продемонстрировать равенство Китая с Соединенными Штатами или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними». При этом источники канала указывают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.

Напомним, в среду президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин завил, что нулевым пациентом с коронавирусом в РФ стал мужчина по фамилии Субботин, прилетевший из Милана.



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