Мнение: О неизбежном крахе госдолга Америки

16.04.2020, 7:15, Разное

Коротко и внятно по теме.

Немногочисленные свидетели Краха госдолга Соединённых Штатов… внезапно рискуют оказаться правыми. В смысле правоты, а не политической ориентации: та, как и прежде останется левой. Как и аргументация.

Но сейчас – необычное время. Так что государственный долг США действительно рискует рухнуть. При одном условии.

Но сначала – немного контекста.

В Сенате #США предложили списать американский долг перед Китаем. По мнению некоторых сенаторов от Республиканской партии, #Китай должен понести понести ответственность и «заплатить» за пандемию коронавируса, который инфицировал более 2 млн человек по всему миру и столкнул глобальную экономику в худшую почти за 100 лет рецессию. «Наказать» Пекин за это путём списания части американского долга, который КНР держит в резервах, предложила сенатор от Теннесси Марша Блэкберн. По её словам, Китай пытался утаить происходящее до тех пор, пока не перестал справляться со сдерживанием эпидемии. И эту идею поддержал республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм – автор законопроектов об «адских санкциях» против России.

#Китай, по данным американского казначейства, на январь держал 1,2 трлн долл. в гособлигациях Америки, оставаясь крупнейшим зарубежным кредитором Вашингтона. А за последние 12 месяцев он увеличил свой портфель этих бумаг на 147 млрд долл. То есть, Поднебесная, даже столкнувшись с тяжелейшим экономическим спадом, продолжает спонсировать американский #бюджет, сводимый с колоссальным дефицитом.

По сути, за это спонсорство и предлагают наказать Пекин американские сенаторы. И, надо сказать, их идея имеет определённую популярность.

Понятно, что если она будет реализована практически или даже перейдёт в плоскость законопроекта, крах американского национального долга будет неизбежен. Потому что инвестиции в него базируются на твёрдом убеждении, что Казначейство США всегда платит по своим счетам. Как Ланистеры из Game of Trones, даже если слегка мухлюет с монетой.

Но выборочный дефолт, а иначе никак нельзя охарактеризовать подобный односторонний отказ от части обязательств, неминуемо подорвёт это доверие. И тогда крах крупнейшего по объёму национального долга одной страны будет неизбежен. А последствия для мира окажутся тектоническими. Китай, разумеется, тоже пострадает, как и Россия, которая держит в американских активах четверть своих международных резервов.

Остаётся надеяться, что эта инициатива сенаторов сама собой потихоньку умрёт в коридорах парламента. Иначе… Не дай Бог такое увидеть!

В свете всего сказанного и надвигающегося кризиса, считаете ли вы правильным, что #Россия загодя переложила часть резервов из американской валюты в китайскую?