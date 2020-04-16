Известна дата выхода и параметры Huawei Nova 7 Pro

16.04.2020, 7:09, Разное

На просторах мировой Сети появился новый постер который посвящается смартфонам линейки Huawei Nova 7. Известно, что версия Pro выйдет на рынок с двойной фронтальной камерой.

С помощью этого постера представители китайской компании Huawei подтвердили намерение официально презентовать смартфоны Nova 7 23 апреля. Как сейчас предполагается, в данную линейку войдут аппараты Nova 7, 7 SE и 7 Pro. Последний оснащен существенно изогнутым по бокам дисплеем OLED с двойной «фронталкой», которая будет находиться в верхнем левом углу экрана. Остальные мобильные устройства, предположительно, получат от азиатских разработчиков плоские дисплеи.

Huawei Nova 7 Pro будет сооружен на платформе однокристального процессора Kirin 990 5G, а обычная «семерка» станет функционировать на Kirin 985. Старший флагман, согласно информации на постере, обладает камерой с 50-кратным зумом. Другой фактор – авторы технологического проекта оснастили старшую модификацию основной камерой на четыре датчика, расположенных в вертикальном положении.