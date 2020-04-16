Эксперты рассказали, как креативно покрасить яйца на Пасху

16.04.2020, 6:53, Разное

В воскресенье, 19 апреля, православные христиане отмечают важнейший религиозный праздник – Светлое Христово Воскресение. Эксперты рассказали, как креативно покрасить яйца для праздничного стола.

Существует много необычных способов покраски яиц. Украсить пасхальное угощение можно с помощью одного цвета, но с переходом оттенков. Для этого нужно окунать яйцо в стакан с разведенной в воде краской сначала на сантиметр. Через 2 минуты добавить ещё немного красящего вещества и повторять так до тех пор, пока краска с водой не покроет все яйцо.

Для создания мозаики следует порезать изоляционную ленту на треугольники и приклеить их на уже покрашенное в один цвет яйцо. Окунув пасхальное угощение в другой оттенок, нужно поочередно снимать треугольники и опускать его в разные красители.

Ещё один способ – это окрашивание яиц салфетками. Верхний слой такого полотна с красивым рисунком нужно наклеить на продукт, окунуть его в белую краску и подождать 3 минут. Для окрашивания методом «Космическая пыль» потребуется кисточка. Окунув яйцо в темно-синий краситель, нужно побрызгать на него белой краской с небольшого расстояния.

Если в семье есть дети, то их можно привлечь к приготовлениям пасхальных угощений, используя более простые способы окраски пасхального угощения. Вырезанные из цветной бумаги фигурки станут отличным украшением для яиц аппликациями. Маленькие члены семьи могут нарисовать на предварительно окрашенных сверху в желтый, а снизу в синий цвет яйцах, части тела миньонов.