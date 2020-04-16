Стал известен новый потенциальный переносчик коронавируса

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16.04.2020, 6:53, Новости дня

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.

«Особенно тяжелая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию, в середине июня, когда будет цвести тополь. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», – сообщила Логина в эфире НСН.

По ее словам, все аллергики находятся в зоне риска в период распространения коронавируса, при этом сезон цветения, который приведет к массовым обострениям, может начаться уже в ближайшее время.

«Потому как, в первую очередь, это люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в сезон цветения – таких людей на Земле более 20%», – отметила специалист.

Врач отметила, что в связи с тем, что у людей, страдающих любыми аллергическими заболеваниями органов дыхания, возникают защитные реакции слизистых оболочек, они оказываются более подвержены к воздействию любых микробных и вирусных факторов.

«Поэтому мы пациентов, которые у нас наблюдаются, инструктируем особым способом, и они более тщательно должны соблюдать все меры предосторожности», – заключила Логина.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2 тыс. 494 человека. Это новый антирекорд в США и в мире. Общее число смертей от COVID-19 в США составило 30 тыс. 826 человек, число подтвержденных случаев составило более 637 тыс.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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