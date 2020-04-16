Вера Брежнева сделала фото в ванной с обнаженной грудью

16.04.2020, 6:53, Разное

Вера Брежнева, пребывающая, как и все ее коллеги из шоу-бизнеса, на самоизоляции, поделилась с Instagram-фолловерами пикантным снимком. Уединившись в ванной, певица сфотографировала себя перед зеркалом, прикрыв обнаженную грудь рукой.

Судя по фотографии, Брежнева на карантине поддерживает форму и не набрала лишний вес. Поклонники, глядя на позирующую топлес артистку, смогли убедиться, что у нее все такие же утонченные линии тела и тонкая талия. Не утратила форму и пышная грудь 38-летней знаменитости, которую она на фото едва прикрыла рукой.

Брежневу после публикации в аккаунте «самого сексуального снимка», как назвали его фолловеры, засыпали комплиментами. Поклонники с восхищением отозвались о красоте супруги Константина Меладзе, ее безупречной фигуре и прекрасном теле.