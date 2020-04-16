Новый симптом коронавируса нашли на ногах пациентов

16.04.2020, 6:53, Новости дня

Одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть сыпь на ногах пациентов. К такому выводу пришли итальянские и испанские медики, пишет газета Metro.

По информации издания, проблемы с кожей возникли у каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19. Причем наиболее часто симптом встречается у детей и подростков, передает РИА «Новости».

В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Там уточнили, что покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают. Следов на теле не остается.

Медики призвали людей со всей серьезностью отнестись к подобной сыпи и в случае ее появления самоизолироваться дома. При этом, по их словам, обращаться к врачам в случаях, когда из всех возможных симптомов имеется только этот, не рекомендуется, но за здоровьем следует следить внимательнее.

Общее число случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии в Италии, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 165 тыс. человек, за сутки прирост составил 2,6 тыс. В Испании выявлено 172,5 тыс. случаев нового коронавируса, скончались более 18 тыс. человек.

Ранее Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала опасный симптом коронавируса, при наличии которого необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.