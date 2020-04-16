Мнение: Пандемия ужаса
16.04.2020, 6:50, Разное
Итоговый на сегодня обзор по COVID-19 Swiss Propaganda Research Group (SPR), швейцарской аналитической группы исследований геополитической пропаганды.
опубликованный: March 14, 2020; обновленный: April 7, 2020
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«Единственным средством борьбы с чумой является честность».
Альбер Камю, «Чума» (1947)
Итоговый обзор
- Согласно данным наиболее изученных стран, таких как Южная Корея и Исландия, а также с круизного судна Diamond Princess, общий уровень летальности COVID-19 находится в диапазоне низкого промилле, что в 20 раз ниже, чем первоначально предполагалось ВОЗ.
- Французское исследование пришло к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, пришло к аналогичному выводу даже для китайского города Ухань.
- От 50% до 80% пациентов с положительным результатом теста не имеют симптомов болезни, более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжёлых симтомов. Поэтому нет повода говорить об «отсутствии иммунитета» у населения.
- Средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только у 1% умерших ранее не было серьезных заболеваний. Таким образом, профиль смертности в основном соответствуют естественной смертности.
- Многие сообщения СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными при ближайшем рассмотрении. Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них действительно были серьезные предпосылки (например, не диагностированный лейкоз).
- В США и большинстве европейских стран общая смертность остаётся в пределах серьёзных сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа. Обычная общая смертность в США составляет приблизительно 8000 человек в день, в Германии – 2600, а в Италии – 1800.
- Сильно возросшие локальные показатели смертности, как в северной Италии, могли быть вызваны дополнительными факторами: сильное загрязнение воздуха, заражение легионеллой, предшествующая вакцинация, а также коллапс систем здравоохранения и ухода за престарелыми из-за массовой паники и карантинных мер.
- В таких странах, как Италия и Испания, и в некоторой степени Великобритания и США, перегрузка системы здравоохранения, особенно гриппом, не является чем-то необычным. Кроме того, до 15% врачей и медсестер в настоящее время находятся на карантине, даже если у них нет симптомов.
- Важно различать, умирают ли люди от коронавируса или просто с коронавирусом. Вскрытия показывают, что во многих случаях предыдущие заболевания были важным или решающим фактором, но официальные данные обычно не отражают это.
- Таким образом, для оценки опасности заболевания ключевым показателем является не часто упоминаемое количество положительных тестов и умерших с положительным результатом теста, а избыточное количество заболевших или умерших от пневмонии.
- Часто демонстрируемые экспоненциальные кривые «заражений коронавирусом» вводят в заблуждение, поскольку число тестирований тоже увеличивается в геометрической прогрессии. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему количеству тестов либо остается постоянным от 5% до 15%, либо растёт очень медленно.
- Страны без карантинов и запретов на контакты, такие как Япония, Южная Корея и Швеция, не испытали более негативного развития событий, чем остальные. Это может поставить под сомнение эффективность таких далеко идущих мер.
- По мнению ведущих специалистов, искусственная вентиляция лёгких при COVID-19 часто является контрпродуктивной и наносит дополнительный вред. Эта процедура частично осуществляется из-за боязни распространения вируса через аэрозоли.
- Вопреки первоначальным предположениям, в конце марта ВОЗ определила, что нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путём. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании.
- Во многих клиниках в Европе и США недостаток пациентов, и некоторым больницам приходится сокращать рабочее время. Многочисленные операции и процедуры были отменены, даже требующие неотложной помощи пациенты иногда остаются дома из страха, что может привести к смерти.
- Несколько СМИ были пойманы, пытаясь драматизировать ситуацию в клиниках, иногда даже с помощью манипулятивных фотографий и видео. Вообще, многие СМИ не подвергают сомнению даже явно сомнительные официальные заявления и цифры.
- Используемые на международном уровне тест-системы подвержены ошибкам и, как показали исследования, могут давать ложноположительный результат, реагируя на другие коронавирусы. Более того, используемый в настоящее время тест не был клинически подтвержден из-за нехватки времени.
- Многие всемирно известные эксперты в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии считают принятые меры контрпродуктивными и рекомендуют быструю естественную иммунизацию населения в целом, одновременно защищая группы риска. [1] [2] [3]
- Число людей, страдающих от безработицы, психологических проблем и насилия в семье в результате принятых мер, резко возросло в США и во всем мире. Некоторые эксперты считают, что эти меры унесут больше жизней, чем сам вирус.
- Информатор АНБ Эдвард Сноуден предупредил, что коронавирусный кризис используется для массового и постоянно расширяемого глобального наблюдения. Известный вирусолог Пабло Гольдшмидт заявил о «глобальном медийном терроре» и «тоталитарных мерах». Ведущий британский вирусолог профессор Джон Оксфорд указал на «эпидемию СМИ».
См. также:
- О коронавирусе, СМИ и пропаганде
- Открытое письмо профессора Бхакди канцлеру Меркель
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Источник: Теория элит
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