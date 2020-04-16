Израильский медик Гольдман: В Украине консультация врача стоит дешевле, чем педикюр. О какой медицине может быть речь?

16.04.2020, 6:45, Новости дня

В Украине консультация врача стоит дешевле, чем педикюр. В такой ситуации не приходится говорить о качественной медицине, сказал в интервью изданию “ГОРДОН” руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Роман Гольдман.

“Момент страхования важен. Откуда у государства будут деньги на здравоохранение, если пациенты не платят своими деньгами? Украинцы сразу задают вопрос: а как моя бабушка в Ровно может заплатить, если у нее минимальная пенсия? Значит, должны платить пропорционально – кто больше зарабатывает, платит большую страховку, кто меньше – меньшую. Но все должны иметь медицинскую страховку. У вас консультация врача стоит дешевле, чем педикюр. О какой медицине может быть речь в такой ситуации? Людям легче заплатить парикмахеру, чем врачу. Это должно измениться”, – подчеркнул Гольдман.

Он отметил, что среди топовых врачей в Израиле есть и выходцы из Украины.

“Давайте посмотрим медицинские бюджеты стран: Израиль – $11 млрд на 9 млн населения ($1222 на человека), в Украине – 4,4 млрд на 40 млн ($110). То есть в Израиле на одного пациента – в 10 раз больше денег. Это открытые данные. К сожалению, в Украине всегда инвестировали в антураж. Купить кресло или какую-то хрень, которой потом никто не сможет научиться пользоваться, – это было всегда и с удовольствием. Но инвестировать в людей никто не хотел. Купить врачу билет и послать его в США учиться – это воспринималось как потраченные деньги и аморальное лоховство. А сегодня вы видите результат этих действий. Я хочу подчеркнуть, что израильские топовые врачи – это в том числе выходцы из Украины, закончившие украинские медицинские вузы. Они прилетели в Израиль, и в них вложили знания, дали им технологии. И теперь к ним едут лечиться селебритис, дипломаты, первые лица разных государств”, – заявил Гольдман.

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3 апреля, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в стране, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “мы пожинаем плоды издевательства над украинской медицинской системой все предыдущие годы”. Глава государства отметил, что ведется круглосуточная работа, чтобы у украинских медиков были все необходимые средства и оборудование.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус официально подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 скончались. Пик заболевания COVID-19 в стране ожидается 17 апреля, сообщали в Минздраве.