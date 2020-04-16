 

Во Львове возле больницы произошел взрыв, есть погибший

16.04.2020, 6:45, Новости дня

15 апреля около 16.00 на территории больницы во Львове произошел взрыв, погиб мужчина. Об этом сообщил отдел коммуникации управления Национальной полиции во Львовской области.

По предварительным данным, взорвалась ручная граната.

Правоохранители установили личность погибшего – 43-летнего жителя областного центра.

Zaxid.net уточняет, что погибший был военнослужащим. Взрыв произошел вблизи больницы №5 во Франковском районе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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