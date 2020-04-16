Ставрополье на карантине: знаменитые своими минеральными водами курорты закрылись
16.04.2020, 6:45, Новости дня
В Ставропольском крае более ста человек заразились коронавирусом. В регионе на время закрыты все курорты и санатории. Аэропорт работает лишь несколько часов в сутки.
Впервые гостям здесь не рады. Аэропорт региона работает восемь часов в день. Пассажиров встречают специальные команды. Путешественникам вручают документ, обязательный к исполнению. Каждому предписана домашняя самоизоляция. В основном к ней готовы.
Казачьи патрули рядом с полицейскими. Люди в форме рады, что пока ограничиваются беседами. Количество протоколов о нарушениях особого режима растут вместе со столбиком термометра. Но в лечебные парки не войти. Третью неделю знаменитый Кисловодский Нарзан закрыт. Не выпить минеральной воды в павильонах у источников в Ессентуках и Железноводске. Курортные бульвары опустели.
Номера опечатаны. В коридорах темно. Санатории закрыты. К концу недели последние курортники покинут регион. Их ограниченный отдых закончен. Власти региона тестируют систему электронных пропусков. Полиция ограничивает въезд иногороднего транспорта на курорты, которые впервые надолго изолированы для гостей.
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