Ставрополье на карантине: знаменитые своими минеральными водами курорты закрылись

16.04.2020, 6:45, Новости дня

В Ставропольском крае более ста человек заразились коронавирусом. В регионе на время закрыты все курорты и санатории. Аэропорт работает лишь несколько часов в сутки.

Впервые гостям здесь не рады. Аэропорт региона работает восемь часов в день. Пассажиров встречают специальные команды. Путешественникам вручают документ, обязательный к исполнению. Каждому предписана домашняя самоизоляция. В основном к ней готовы.

Казачьи патрули рядом с полицейскими. Люди в форме рады, что пока ограничиваются беседами. Количество протоколов о нарушениях особого режима растут вместе со столбиком термометра. Но в лечебные парки не войти. Третью неделю знаменитый Кисловодский Нарзан закрыт. Не выпить минеральной воды в павильонах у источников в Ессентуках и Железноводске. Курортные бульвары опустели.

Номера опечатаны. В коридорах темно. Санатории закрыты. К концу недели последние курортники покинут регион. Их ограниченный отдых закончен. Власти региона тестируют систему электронных пропусков. Полиция ограничивает въезд иногороднего транспорта на курорты, которые впервые надолго изолированы для гостей.