 

Ставрополье на карантине: знаменитые своими минеральными водами курорты закрылись

16.04.2020, 6:45, Новости дня

В Ставропольском крае более ста человек заразились коронавирусом. В регионе на время закрыты все курорты и санатории. Аэропорт работает лишь несколько часов в сутки.

Впервые гостям здесь не рады. Аэропорт региона работает восемь часов в день. Пассажиров встречают специальные команды. Путешественникам вручают документ, обязательный к исполнению. Каждому предписана домашняя самоизоляция. В основном к ней готовы.

Казачьи патрули рядом с полицейскими. Люди в форме рады, что пока ограничиваются беседами. Количество протоколов о нарушениях особого режима растут вместе со столбиком термометра. Но в лечебные парки не войти. Третью неделю знаменитый Кисловодский Нарзан закрыт. Не выпить минеральной воды в павильонах у источников в Ессентуках и Железноводске. Курортные бульвары опустели.

Номера опечатаны. В коридорах темно. Санатории закрыты. К концу недели последние курортники покинут регион. Их ограниченный отдых закончен. Власти региона тестируют систему электронных пропусков. Полиция ограничивает въезд иногороднего транспорта на курорты, которые впервые надолго изолированы для гостей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / МИД подтвердил, что от коронавируса умерла украинка в Италии

21.02 / Турчинов объяснил, почему Украина до сих не объявила войну России

17.03 / В США инициировали принятие KIDS Act о защите детей от нежелательного контента. YouTube, возможно, придется менять алгоритмы

27.03 / В Москве от коронавируса излечились еще три человека

22.03 / Коболев сохранил пост главы «Нафтогаза» еще на четыре года

09.04 / Чебоксарец с двумя ножами убил вступившегося за девушек прохожего

07.02 / Бренд Volkswagen представил обновленный внедорожник Atlas

05.03 / Политика: Кто победит в переговорах Путина и Эрдогана

23.02 / Пытавшегося закопать ребенка в снег подростка из Кандалакши сравнили с Чикатило

22.02 / Кузнецова уточнила, что с мальчиком, в колени которого вросла гречка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска