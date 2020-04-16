Сахалинские волонтеры взяли шефство над местными врачами

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16.04.2020, 6:45, Новости дня

Тысячи врачей по всей стране трудятся круглыми сутками, чтобы вылечить больных коронавирусом. Вместо привычных восьми часов медики на Сахалине теперь работают по 18. И вызовов на дом тоже стало в несколько раз больше. В таких условиях даже незначительная помощь — настоящее спасение для врачей.

В коридоре поликлиники большая очередь. Но не из пациентов, а — врачей. Каждому выдают горячий обед. Мясо с гарниром, овощной салат и десерт.

Идея кормить коллег, пока те заняты, пришла одному из островных медиков. "Мы сначала очень стеснялись. Не привыкли, что люди могут заботиться о врачах, фельдшерах и сестрах. Помощь в такой трудный момент пришла вовремя. В условиях нашей работы очень сложно думать о том, как покушать или других бытовых проблемах", — говорит Юлия Хижняк, заместитель главного врача поликлиники № 4.

Вместо восьми рабочих часов – 18. Теперь сахалинские медики работают с утра и до ночи. Выездов тоже больше. Каждый день — десятки. Добавились пациенты, которые могли контактировать с заражёнными коронавирусом. Их медики в белых костюмах навещают каждый день.

Одноразовый халат, мешки для утилизации использованных материалов и еще десяток медицинских принадлежностей — стандартный набор врача, который выезжает к контактному пациенту. Терапевт Александр Понажев собирается за минуту. Сейчас каждая — на счету. "Чувство гордости за проделанную работу. Наша работа — это здоровье граждан. И мы её видим. У нас немного заболевших, по сравнению с другими регионами. И очень хочется, чтобы в мае мы все дружно вышли на парад 9 мая. Поэтому работаем, не покладая рук и сил", — признается Александр Понажев, врач-терапевт неотложной помощи поликлиники № 4.

Медики почти круглосуточно трудятся в аэропорту и в обсерваторах. И продолжают работать с пациентами в поликлиниках и стационарах.

Сегодня на Сахалине и Курилах на такой режим перешли тысячи врачей.



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