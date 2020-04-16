 

Мнение: Цензура?

16.04.2020, 6:30, Разное

Как нас сегодня проинформировал Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры мы обязаны ограничить доступ к – цитируем – «недостоверной статье на сайте «Новая газета» «Смерть от коронавируса – меньшее зло».

Нами направлен официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием разъяснить суть претензий.

Комментарий Главы Чечни Р.Кадырова по-прежнему доступен на нашем сайте.

Новая газета, 15 апреля 2020 года

Если это не цензура, что это такое?

Источник: Ирек Муртазин



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