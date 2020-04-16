Жителей Польши обязали носить маски в общественных местах

16.04.2020, 6:30, Новости дня

Власти Польши обязали жителей закрывать нос и рот, находясь в общественных местах и в собственных автомобилях. Новые ограничения введены спустя месяц после начала действия в республике режима эпидемии из-за распространения нового коронавируса.

Согласно распоряжению польского правительства, с наступлением четверга все жители республики, выходя из дома, должны будут надеть медицинскую маску или же прикрыть лицо шарфом или платком, передает ТАСС.

Минздрав республики разъяснил, что закрывать нижнюю часть лица нужно не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы не заразить других. В ведомстве отметили, что у инфицированного человека может не быть симптомов заражения.

Распоряжение касается всех, за исключением детей до четырех лет. Правило действует во всех общедоступных местах: в магазинах, костелах, кинотеатрах, школах, в общественном транспорте, офисах и на производстве, в парках и на бульварах. Закрывать нос и рот нужно не только при перемещении пешком, но и на автомобиле или других индивидуальных транспортных средствах, велосипеде или самокате.

По словам пресс-секретаря правительства страны Петра Мюллера, такая мера будет действовать «многие недели и, возможно, даже месяцы».

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 7 тыс. 582, умерли 286 человек, 668 выздоровели.

Ранее врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан рассказал, что обыкновенные медицинские маски не защищают от заражения коронавирусом, а лишь снижают заразность уже заболевших.