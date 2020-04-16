 

Почему пытаться держать язык при приступе эпилепсии — плохая идея?

16.04.2020, 6:18, Разное

Сегодня 26 марта — Всемирный день больных эпилепсией. Поэтому мы решили вам рассказать о том, что же нужно и не нужно делать во время эпилептического припадка у другого человека. 

Давайте разберем подробный план действий:

  • Оставайтесь спокойным, паника лишь помешает.

  • Проследите, чтобы человек в припадке не получил травм. Например, отодвиньте стол с острым углом или уберите опасные предметы поблизости. 

  • Подложите человеку под голову что-то мягкое: это может быть ваша куртка или даже рука. 

  • Засеките время начала приступа, это поможет сориентироваться в том, нужно ли вызывать скорую. 

  • Когда приступ у человека заканчивается, переверните его на бок. 

  • Оставайтесь с больным все время, пока они полностью не придет в себя

  • Некоторые врачи говорят, что иногда бывает важно заснять на видео весь приступ. Это может помочь специалистам быстрее поставить диагноз, когда они увидят тип судорог и другие особенности.

    • Не пытайтесь засовывать человеку в рот посторонние предметы, чтобы удержать язык. Так вы рискуете повредить ему слизистые, сломать зубы или даже вывихнуть челюсть. Кроме того, язык — это тоже мышца, а все они напрягаются во время приступа, следовательно, он не сможет закатиться в горло. 

    Не нужно сдерживать амплитуду движений рук, ног и других частей тела человека. Так вы не остановите приступ, но можете повредить и травмировать что-нибудь.

    Вызывайте скорую, если точно знаете:

    • что это первый приступ у человека;

    • он не приходит в себя через 5 минут;

    • приступы идут один за другим, а пострадавший не успевает прийти в себя;

    • человек поранился во время приступа.



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