Почему пытаться держать язык при приступе эпилепсии — плохая идея?

16.04.2020, 6:18, Разное

Сегодня 26 марта — Всемирный день больных эпилепсией. Поэтому мы решили вам рассказать о том, что же нужно и не нужно делать во время эпилептического припадка у другого человека.

Давайте разберем подробный план действий:

Оставайтесь спокойным, паника лишь помешает.

Проследите, чтобы человек в припадке не получил травм. Например, отодвиньте стол с острым углом или уберите опасные предметы поблизости.

Подложите человеку под голову что-то мягкое: это может быть ваша куртка или даже рука.

Засеките время начала приступа, это поможет сориентироваться в том, нужно ли вызывать скорую.

Когда приступ у человека заканчивается, переверните его на бок.

Оставайтесь с больным все время, пока они полностью не придет в себя

Некоторые врачи говорят, что иногда бывает важно заснять на видео весь приступ. Это может помочь специалистам быстрее поставить диагноз, когда они увидят тип судорог и другие особенности.

Не пытайтесь засовывать человеку в рот посторонние предметы, чтобы удержать язык. Так вы рискуете повредить ему слизистые, сломать зубы или даже вывихнуть челюсть. Кроме того, язык — это тоже мышца, а все они напрягаются во время приступа, следовательно, он не сможет закатиться в горло.

Не нужно сдерживать амплитуду движений рук, ног и других частей тела человека. Так вы не остановите приступ, но можете повредить и травмировать что-нибудь.

Вызывайте скорую, если точно знаете: