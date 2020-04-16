В ООН оценили возможность голода в мире из-за коронавируса

16.04.2020, 6:16, Новости дня

Пандемия коронавируса нового типа не несет долгосрочной угрозы для мировой продовольственной безопасности, заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«В глобальном смысле еды достаточно для всех. Например, мировые запасы зерновых находятся на комфортном уровне, а прогнозы на урожай пшеницы и других основных сельскохозяйственных культур (например, рис) на 2020 год положительные», – сказал РИА «Новости» представитель организации.

По его словам, «долгосрочной угрозы для продовольствия не должно быть», пока пандемия находится под контролем, а сельскохозяйственный капитал – человеческий, социальный, экономический – не растрачивается впустую.

«ФАО настоятельно призывает все страны сохранять открытость международной торговли, принимать меры по защите цепочек поставок продовольствия: от получения ресурсов, таких как семена, до обеспечения мелких фермеров доступом на рынки для продажи своей продукции», – заявили в Продовольственной организации.

Ранее Всемирная продовольственная программа (World Food Programme – WFP) прогнозировала масштабный голод из-за пандемии нового коронавируса.