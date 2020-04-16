Мнение: Письмо: “Старалась отвыкнуть”

16.04.2020, 6:00, Разное

Ну вот здесь нерыба.

И даже не парень, а девушка, что у нас очень редко бывает.

Где-то она как рыба, а где-то совсем нерыба.

История у нее сложная, но так часто у нерыб. Из-за их привлекательности на них обращают внимание хищные торты.

svasina

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Очень хочется выйти из безвольного состояния и нащупать в себе самоуважение.

С М. были знакомы давно, работаем в одном здании, но большую часть времени он проводит в Европе, периодами встречались в коридорах, здоровались. Он большой начальник, не мой. Старше меня в 2 раза. В Европе у него жена, сын мой ровесник.

Мне 28 лет, замужем не была, детей нет. Однажды М. пригласил на кофе при очередной коридорной встрече. Я удивилась очень. День был какой-то особенный, я на каком-то драйве, энергии море, какие-то успехи были на работе и вообще. Попили кофе, поговорили и разошлись. Через несколько дней снова случайная встреча, и он на обед приглашает. Я обрадовалась. А он что-то про сына говорит, что можно бы нас познакомить и т.п. Я говорю «А мне вы нравитесь». И тогда он меня в театр пригласил. И начал писать мне часто. А до театра были ещё обеды и ужины, и я влюбилась. Положила в шкатулку то, что он нашёл в сети и посмотрел мои эфиры (я работала на ТВ раньше). В общем, мне казалось, всё красиво было. И театр, и джаз, и за руки держались, гуляли, целовались. Пригласил в Европу на несколько дней, конкретные даты. Потом первый секс, и он улетел.

Про приглашение – я себя тормозила, говорила себе, что думать об этом рано, он сейчас улетел, он с семьёй, очень может быть, что после секса нашего увлечение его пройдёт, он поймёт, что не нужно ему это. Он продолжал писать, и через несколько дней написал, что скучает, ждёт, и билеты купил. И потом до самого моего отлёта много о том, куда мы там сходим, съездим, вопросы о том, как и что мне больше нравится. Я в такой эйфории пребывала, что как-то не подумала, что лечу на условиях проститутки. А потом прилетела, и корона упала.

(Вот до этого момента отношения развиваются по обычному сценарию. Большинство таких историй заканчиваются быстро, некоторые тянутся годами и симпатичные девчонки теряют с женатыми мужиками лучшие годы, но некоторые такие истории заканчиваются новым браком. Посмотрим дальше, что автор делала неправильно. До этого момента она делала все нормально, включая даже полет к нему. Но вот сейчас, когда с нее якобы упала корона, она начнет ему выносить мозг)

Оказалось, живу я отдельно, он заходит ко мне днём на секс, потом мы гуляем немного, он говорит, что жарко, он устал и спать хочет. Я тогда говорила, чтоб ехал отдыхать, конечно, я справлюсь сама здесь, старалась без кислых щей, от денег предложенных отказывалась. В аэропорт отправил на такси, и последними словами было что-то про то, что надо нам переписываться осторожнее, вдруг что. Я сказала «пока» и уехала. Спросил, как добралась, ответила, что нормально. Он спросил, почему так немногословно, я ответила, что вдруг кто-то завладеет моим телефоном и узнает, что он меня трахает.

(Она была кислой из-за неоправданных планов Штурмана. Это она конечно зря. Но вот дальше она сделала все нормально. Вполне он заслужил таких ответов, как она ему ответила)

Несколько дней он не писал, я с головой ушла в работу, потом спросил, пообедаю ли я с ним такого-то числа, когда он прилетит. Я ответила, что нет, боюсь, ему будет некомфортно (в Европе он заметно стеснялся, говорил, что его принимают за папика все прохожие). Тогда написал, что я ему нужна, что всё будет по-другому, что приглашает меня в Европу снова, но хочет все эти дни провести со мной. Ну и дальше, мне казалось, был баланс. Была эта поездка. В Москве он скупил билеты на разные спектакли, концерты, выставки, постоянно писал и что-то ещё планировал. Говорил, что хочет меня одевать и украшать, начал дарить подарки. От чего-то, что хотел купить при мне, я отказывалась, говорила, что это очень дорого. Что-то покупал всё равно, иногда соглашался.

(Ну вот, мужик обдумал все и понял, что девушка ему очень нравится. Здесь все нормально развивается. В этом месте история имеет шанс вырасти во что-то большее. Заметили, почему у нее получилось?)

Я за все подарки его благодарила. Старалась приготовить ему что-то особенное, он говорил, что ему это приятно, что ему никто не готовит. Много говорил о любви. И, кажется, появилась корона-кровопийца. Я как-то обиделась на фигню, он на колени встал и слёзы потекли у него. Сейчас стыдно за это, а тогда я это в доказательства любви отправила и смаковала.

(СЗ ее действительно хорошо росла, но она, к сожалению, стала кормить корону. Сама это сейчас понимает. Не рыбачка, что там говорить)

А потом всё изменилось. И так как для меня это было как гром среди ясного неба, даже боюсь предположить, какой величины корона была на мне. Он отдалился, сказал, что ему нужно подумать. Я запаниковала. Начала писать ему много лишнего. Что люблю, переживаю. А потом он перестал писать совсем. Ужас, что со мной творилось. Я резко похудела до болезненного состояния, буквально за несколько дней, винила себя и не могла понять, что я сделала не так. Работа посыпалась, здоровье посыпалось, я была в каком-то жутком безвольном состоянии и снова написала ему.

(Вот здесь у них был кризисный момент. Порог его был вызван отчасти тем, что она его щипцевала, отчасти тем, что ему надо было уже решать, что делать с этой историей, заканчивать или переводить на новый уровень. Ей нужно было воспринимать все спокойно, дать ему время. Вот это та ситуация, где ей нужно было просто принять его желание подумать и заняться своими делами. Можно было даже с другими мужчинами начать общаться. И он бы вернулся в новом качестве. Но она надела корону Спасательницы, на его колпачок Бедняши и стала бегать за ним, доказывая любовь. Нет понимания, что он – главный, ему и решать, нужна она ему или нет)

Он предложил пообедать. А потом стал заезжать ко мне на секс. Пару раз. Мы куда-то сходили ещё, но я видела, что я в тягость. Потом он улетел, писал мне, но, конечно, не так, как раньше. Спросил, скучаю ли я. Я написала, что не знаю, что ответить. Он написал, что скучает очень, но понимает, если я его не жду, надо быть свободной. Написал в ответ на щипцы, что всё поменялось, что как раньше не будет, что он может давать мне любовь, заботу, но в ограниченном количестве. Я тогда решето вывалила. Стыдно вспоминать. Не могла остановиться. О любви своей, о боли. Ужас в общем. Он мне счастья пожелал и попрощался.

(Ну вот он решил, что она не стоит того, чтобы менять свою жизнь)

Ушла в работу, вроде стало налаживаться. В спорт тоже с головой. Зал, бокс, танцы. Старалась занять всё своё время. Так месяц прошёл. Думала, справилась. Потом отравилась сильно, выпала из нормальной жизни на несколько дней и поняла, что ничего я не справилась. И в каком-то приступе бессилия написала ему «скучаю». Сразу этого испугалась. Он ответил «я тоже скучаю».

Я подумала, ну ладно, всё, выкарабкиваюсь дальше. Но на следующий день он написал, спросил про мои дела, потом опять написал, потом прилетел и спросил, поужинаю ли я с ним. Я ответила, что боюсь. Он написал, что не предлагает мне заниматься любовью, предлагает просто ужин. Я написала, что плохо себя чувствую, можно отвечу позже? Я правда не знала, что ответить. Я понимала, что я снова сама навязалась и ничего хорошего не будет.

(Здесь она опять ничего, нормально себя ведет. Получилось даже как у хищницы, выдернула его, написала, что скучает, а потом решила, что не надо ничего. И это не подкат с подставой. В чем отличие, поняли?)

А потом я брала кофе рядом с работой, там стеклянные стены, он мимо проходил, я увидела, думала, он меня не заметил, за угол отошла, но он видел, зашёл, мы выпили кофе. Он сказал, что я не ответила про ужин. Сказал, что я стала ещё красивее. Потом написал, что я красивая и что-то про глаза. В тот же день написал, предложил полететь с ним по его делам на сутки. Я согласилась, и на ужин тоже. Я полетела без каких-либо ожиданий.

(Здесь она в порядке. Даже спряталась от него. Заметно, что тут у нее нет короны?)

На следующий день после возвращения он приболел. Я привезла ему лекарства. Потом он сказал, что любит меня и хочет поздравить меня с днём рождения заранее в такой-то стране. Купил билеты. Поездка не состоялась из-за неприятного для него события. Я старалась поддерживать его. Он много говорил о любви тогда.

(Скучает он по ней, отпускать ее из жизни не хочет. А она вроде и ничего, но иногда достает щипцы)

Я никогда ничего не просила у него материального, но у меня случились такие издержки с зарплатой, что получить её я могла только на месяц позже положенного. Я сказала об этом. Он сказал, что конечно, оставил мне деньги, я поблагодарила, он сказал, что рад, что я нормально их принимаю, т.к. он мой мужчина и несёт за меня материальную ответственность. И что раньше я на это обижалась. Вот перед тем его отлётом, когда он заезжал ко мне на секс и сказал потом, что как раньше не будет, я действительно обнаружила конверт. Я сказала, что обиделась не на деньги, а на формат, он начал говорить, что такого не было, что ничего такого он не говорил и вообще он меня так любит, что как бы он мог меня разлюбить. Я заплакала и сказала, что он строит из меня дуру. Он уехал.

(Здесь так себе, вроде и ничего местами, но местами щипцует. Разберите этот кусок сами)

На следующий день он сказал, что у него депрессия, отменил встречу и улетел раньше, чем планировал. Писать стал реже, но по-прежнему каждый день. Я спросила, что не так. Он ответил, что я всё испортила. Как же я себя винила тогда. Умоляла его простить, уверяла, что ни одной слезинки больше, ни единого слова против. Ну и одновременно я думала о том, что не могла я всё испортить так вот за 5 минут, нечего было портить, видимо. Я себя извела. Снова посыпалась работа. Я не могла спать, постоянно бешено стучало сердце, я снова критично похудела, и сколько бы не ела, не могла набрать вес. Тренироваться стала реже, сил и настроения не было.

(Он не бабник, ему ситуация с ней не очень легко дается. Она ему очень нравится, но не нравятся муки совести и ее слезы его добивают. А девушки в подобной ситуации хотят показать боль, думая, что если не рыдать, мужчина не поймет, что для нее все серьезно и она влюблена. Совсем другая линия поведения тут нужна. Как думаете, какая?)

Скоро он должен был прилететь. Я купила ему подарок на Новый год хорошего бренда и то, что должно было ему пригодиться (как-то он упоминал, что у него этого нет).

Он прилетел. Я приготовила обед. Он ничего не подарил мне ни на ДР прошедший, ни на Новый год, хотя про ДР так много упоминал всегда (вот, 10 дней до твоего дня рождения, как я хочу тебя поздравить и т.п.), я подарок дарить не стала, подумала, будет щипцами для него.

Ну и всё наше общение стало для меня каким-то адом. Он сам назначал мне встречу, спрашивал, жду ли я, потом отменял её словами «не смогу», без извини, без объяснений, даже без обращения. При этом он сам писал, сам предлагал что-то. Потом была поездка по его делам на 2 дня. Это было запланировано давно. Он высмеивал, что я ем, как я одета, я видела, что его раздражает каждая моя интонация. Ночью отворачивался, за руку не брал. Я понимала, что зря полетела. Но раз уж полетела, старалась вести себя нормально, без кислых щей.

Подумала, как же я в него вцепилась, что настолько уже раздражаю. После поездки он стал приглашать куда-то, а я отказывалась, ссылаясь на работу. Работы действительно стало много, ещё и подработка на ТВ появилась.

Но я понимала, что себя потеряла уже совсем, надо выбираться. И так неделю примерно. Я старалась отвыкнуть. Я старалась отказываться без кислых щей. Перестало бешено колотиться сердце, я стала нормально спать. Он начал звонить мне, на удивление без напряга поговорили, смеялись, спрашивал, что там на ТВ, я рассказывала случай какой-то. Когда пара дней оставалась до его отлёта, я подарила ему тот новогодний подарок, он удивился, мне показалось. Но, наверное, всё-таки щипцы получились. Потом написал, что мучается оттого, что так мало может мне дать. И что как хорошо было в такие-то периоды. Я написала, что, наверное, всё лучшее случилось уже. Он ответил, что возможно. Я написала «а есть ли смысл продолжать тогда?» он ответил «смысла – нет».

(Она нормально с ним говорит тут. У нее сложная ситуация, прямо скажем. И у нее есть шанс очень хорошие границы сформировать, если она научится держать локус внутри и никогда не кормить корону)

На следующий день предложил пообедать, я ответила, что занята по работе. И написала «я не хочу, чтобы ты мучился. Если смысла нет, значит, нет». Он ответил «смысла нет для тебя, не для меня». Я не стала отвечать. Следующий день он не писал ничего. Потом написал, что ему плохо оттого, что плохо мне. Я спросила «ты считаешь, что несёшь ответственность за моё состояние?» – «отчасти» – «не неси, всё в порядке». Он написал, что я хорошая.

Я (зря, конечно) спросила «ты в своём решении уверен?», он ответил часа через 2 «не знаю». Потом вечером того же дня написал, спросил, где я, я ответила, что уехала по делам, он написал, что надеялся меня увидеть.

На этом всё, он улетел.

(Здесь все более-менее)

Я понимала, что мне нужно себя восстанавливать, нужно себе помочь.

Я снова стала много тренироваться. Вес набрала. С работой наладилось. Экономику налаживать стараюсь. Вообще думать о нём, конечно, не перестала, но в целом чувствовала, что мне нормально.

Кажется, день ото дня становилось чуть легче, я судила по состоянию своего организма, по количеству энергии.

Через 2 недели после последнего разговора он написал. Спросил, как мои дела. Я ответила, что нормально. Он что-то ещё про погоду и потом про то, что ему хочется, чтобы у меня всё было хорошо. В тот момент я была в зале и прямо физически ощутила, что стала чуть слабее и может вообще домой уехать и не тренироваться сегодня. Заставила себя тренироваться. Провела диалог с короной. Сказала ей, что нет, он не скучает, это чувство вины на него нашло. И дальше продолжила в прежнем режиме.

Прошла ещё неделя. И только я подумала о том, что не такой уж я слабак, как он снова написал. Спросил, как я. Потом про работу, про другую работу, ещё что-то такое нейтральное. Я отвечала просто вежливо. Он начал писать каждый день. В основном разговоры ни о чем, про погоду, про короновирус, про мировой рынок, про спорт. Писал то чаще, то реже, потом не писал два дня и снова стал писать.

Месяц, как пишет каждый день.

Я занимаюсь работой, тренируюсь дома каждый день, удалось найти источник дополнительного дохода в карантин.

Мне казалось, что локус я себе вернула.

Несколько дней назад он написал, что хотел бы, чтобы у нас всё было как раньше, когда было хорошо. «Попробуем?» написал. Я ответила, что мне кажется, что ничего не получится. И после этого я начала замечать, что руки тянутся к щипцам. Появляются мысли о том, что как же он предлагает как раньше, а о чувствах ни слова не говорит. Сейчас он пишет много, с утра и до вечера. И я замечаю, как плавно всё переформатируется… и вот уже ловлю себя на этих щипцах безмолвных и чувствую, что локус к нему опять уходит. Стараюсь этот процесс остановить.

(Ну в общем, его тоже жаль. Он влюблен и скучает по ней. А заметно, что когда она снимает корону и поправляет локус, ее фигура растет не только в ее поле, но и в его? Видите, друзья?)

И сейчас я понимаю, что он так противно пишет, что-то вроде «жду снова твоего дара дарить мне радость». Я уже было подумала, что он заскучал по мне, почувствовал, что меня не хватает, но ничего ведь этого нет, есть только милость, подачка мне. Никаких конкретных предложений нет.

(Автор, убирайте щипцы. Он скучает. Не злитесь и не собирайте анти-шкатулку ради ЗВ. Он пока не готов все бросить ради вас, но это не повод ставить жирные точки)

Конечно, увидимся мы не скоро в любом случае. Он в Европе, неизвестно, когда откроют границы. Когда он начинал мне писать, я чувствовала себя довольно устойчиво, по крайней мере ощущала, что на одном месте стою, хоть и волновали его сообщения. А сейчас меня зашатало.

(Зашатало, да. Но если хотите быть нерыбой, надо научиться не шататься, когда идет поток. Надо учиться держать волну спокойно, не переставать заниматься своими делами, не начинать кормить корону и не доставать своего Штурмана)