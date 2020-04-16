 

Александр Цекало страдает из-за разлуки с сыном и младшей дочкой

16.04.2020, 5:53, Разное

Российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер Александр Цекало страдает из-за разлуки с сыном Михаилом и дочкой Александрой. Ведущий «Большой разницы» не может увидеться с детьми от Виктории Галушко из-за пандемии коронавирусной инфекции.
59-летний продюсер расстроен тем, что его сын и младшая дочка, которые должны были прилететь к нему в Лос-Анджелес в апреле, вынуждены оставаться в Москве. Кроме этого, Цекало зол на их мать Викторию Галушко. По его словам, Михаил и Александра остаются с нянями, в то время как экс-супруга часто путешествует по Европе.

Стоит отметить, Александр Цекало уже год состоит в отношениях с художницей Дариной Эрвин. Избранница шоумена не только помогает ему в написании сценариев, следит за здоровьем своего любимого, который за последнее время сбросил 10 кг, но и отлично ладит с наследниками продюсера.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Тим Кук пообещал, что дополненная реальность в скором времени проникнет в жизнь каждого

09.03 / Игра на понижение

11.02 / В России появилось приложение для усыновления детей

16.03 / Яна Рудковская потеряла миллионы из-за коронавируса

01.04 / Ослабили в десятки раз: найден способ лечения COVID-19

10.02 / В Мурманске вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору

27.02 / Мнение: Возбуждение от сети

16.02 / Облака асператус часто характеризуют как картину неба в момент апокалипсиса

23.03 / Названы лидеры среди смартфонов на рынке РФ

15.04 / Саудовская Аравия проигрывает нефтяную войну и может потерять своего единственного западного союзника?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска