Александр Цекало страдает из-за разлуки с сыном и младшей дочкой

16.04.2020, 5:53, Разное

Российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер Александр Цекало страдает из-за разлуки с сыном Михаилом и дочкой Александрой. Ведущий «Большой разницы» не может увидеться с детьми от Виктории Галушко из-за пандемии коронавирусной инфекции.

59-летний продюсер расстроен тем, что его сын и младшая дочка, которые должны были прилететь к нему в Лос-Анджелес в апреле, вынуждены оставаться в Москве. Кроме этого, Цекало зол на их мать Викторию Галушко. По его словам, Михаил и Александра остаются с нянями, в то время как экс-супруга часто путешествует по Европе.

Стоит отметить, Александр Цекало уже год состоит в отношениях с художницей Дариной Эрвин. Избранница шоумена не только помогает ему в написании сценариев, следит за здоровьем своего любимого, который за последнее время сбросил 10 кг, но и отлично ладит с наследниками продюсера.