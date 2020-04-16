Sky News – распространителями коронавируса могли быть бродячие собаки

16.04.2020, 5:40, Новости дня

Наиболее вероятными передатчиками коронавируса людям могли быть бродячие собаки, пишет Sky News, ссылаясь на исследование, проведённое профессором Сихуа Сиа из Оттавского университета. По мнению Сиа, коронавирус, переносившийся летучими мышами, попал в пищеварительную систему собак, а от собак перешёл к людям. Впрочем, учёный Кембриджского университета Джеймс Вуд считает, что исследование Сиа неубедительно.



Reuters

Профессор Сихуа Сиа из Оттавского университета предположила, что наиболее вероятными передатчиками коронавируса людям стали бродячие собаки, пишет Sky News.

Согласно проведённому исследованию, предшественник коронавируса, переносившийся летучими мышами, перенёсся в организм собак. Затем вирус эволюционировал и перекинулся на людей.

Издание отмечает, что люди и млекопитающие могут бороться с вирусами с помощью антивирусного протеина, который не даёт инфекции размножаться, в то время пока cpg-динуклетоиды указывают иммунной системе атаковать вирус. Однако одиночные коронавирусы способны обойти защитные механизмы организма, снижая количество cpg-динуклетоидов.

Как пишет Sky News, профессор Сиа изучила набор генов коронавируса и обнаружила, что у него имеется наименьшее количество cpg: такими же свойствами обладали и наборы генов коронавируса, переносившегося собаками.

Кроме того, в исследовании сказано, что вирус развивался в пищеварительной системе. Это утверждение подкрепляется недавним отчётом о том, что высокая доля заразившихся коронавирусом пациентов испытывала дискомфорт в пищеварении.

По словам профессора Сиа, результаты исследования указывают на важность наблюдения коронавирусов и подобных ему инфекций у бродячих собак. Впрочем, с мнением Сиа согласны не все, отмечает издание: к примеру, профессор Джеймс Вуд из Кембриджского университета завил, что исследование Сиа содержит слишком много предположений и слишком мало прямых данных. Вуд также отметил, что владельцам собак не стоит беспокоиться на основании данного исследования.