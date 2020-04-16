В Николаевской области уже 22 инфицированных коронавирусом, 18 случаев связаны между собой

16.04.2020, 5:31, Новости дня

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Николаевской области 15 апреля увеличилось до 22, сообщила в Facebook Николаевская областная государственная администрация.

18 случаев заражения зафиксировано в Вознесенском районе. В ОГА напомнили, что первыми в селе Вороновка заболели две женщины пенсионного возраста, потом коронавирус был подтвержден еще у 16 человек, с которыми они контактировали. Заместитель председателя Николаевской ОГА Николай Трайтли заявил, что распространение коронавируса в Николаевской области началось из-за проведения религиозных обрядов на дому.

Николай Бензар, председатель Александровской объединенной территориальной общины (в нее входит Вороновка), рассказал Общественному, что две первые заболевшие – мать и дочь, им 82 и 61 год. По его информации, в конце марта они контактировали с представителями баптистской общины.

В Николаевской ОГА проинформировали, что еще четыре случая заражения обнаружили вне первичного очага вспышки заболевания в Вознесенском районе: два – в Вознесенске, по одному – в Южноукраинске и Николаеве. У всех этих больных изначально была диагностирована пневмония.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Facebook, что заболевшая в Николаеве – шестилетняя девочка. Она находится в больнице, состояние ребенка – средней тяжести.

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Николаевская область была последней в Украине, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2 млн, более 502 тыс. человек выздоровели, 129 045 скончались.

В Украине на утро 15 апреля, по информации Минздрава, коронавирус был подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 скончались, но в течения дня местные власти сообщали о новых случаях инфицирования.