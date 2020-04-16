Индия предоставит Украине партию препарата для борьбы с коронавирусом – Кулеба

16.04.2020, 5:30, Новости дня

Правительство Индии безвозмездно предоставит Украине партию из 30 тыс. таблеток препарата гидроксихлорохин для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины.

“Индийское правительство приняло решение безвозмездно предоставить Украине партию в 30 тыс. таблеток препарата гидроксихлорохин. По мнению экспертов, препарат обладает высоким потенциалом в борьбе с коронавирусом”, – сообщили в МИД.

Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля.

“Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение”, – сообщил Кулеба.

В МИД отметили, что когда препарат прибудет в Украину, его получит Министерство здравоохранения страны, которое распределит лекарства среди медицинских учреждений.

Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных COVID-19. В ведомстве обращают внимание, что препарат не рассчитан для самолечения и может применяться только по решению врачей.

Эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС, сообщают в пресс-службе Минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 15 апреля, коронавирусной инфекцией в мире заразилось 2 млн человек. Число жертв COVID-19 достигло 128 тыс., излечилось 501,2 тыс. человек.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 скончались.