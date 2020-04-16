 

В Кремле решили не проводить парад 9 мая – СМИ

16.04.2020, 5:30, Новости дня

В Кремле приняли решение не проводить парад Победы 9 мая. Об этом 15 апреля сообщило РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и министерству обороны России.

По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено 16 апреля на заседании Совета безопасности.

Возможно, со специальным объявлением выступит президент РФ Владимир Путин, уточнили два близких к Кремлю источника РБК.

Руководители трех ветеранских организаций 15 апреля предложили Путину перенести военный парад на Красной площади с 9 мая на другую дату в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Российские власти планировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. На торжества были приглашены лидеры ведущих мировых государств. В марте Кремль не собирался переносить парад или менять его формат из-за угрозы коронавируса.

6 апреля российские СМИ сообщили, что парад в России из-за карантина могут перенести на 24 июня.

По данным оперативного штаба борьбы с коронавирусом, на 15 апреля в РФ заразилось 24 490 человек, умерло 198.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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